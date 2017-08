Samsung presenteert drie nieuwe wearables voor sporters

Consumer

Samsung heeft drie nieuwe wearables gepresenteerd: de Gear Sport, Gear Fit2 Pro en Gear IconX. Daarmee lanceert het bedrijf een waterbestendige smartwatch, eveneens waterbestendige fitnessarmband en een nieuwe generatie draadloze fitnessoordopjes.

“Of je nu af en toe hardloopt in het park of traint voor je volgende triatlon, Samsung ondersteunt iedereen die een actief leven leidt,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Onze wearables zijn ideaal voor sporters op alle niveaus. Wij willen dat iedereen met onze wearables zijn sport- en gezondheidsdoelen makkelijker kan behalen.”

Gear Sport

De Gear Sport is voorzien van een 1,2-inch super-amoled display, met 360 bij 360 pixels. Het scherm, overigens van het type Gorilla Glass 3, is daardoor goed afleesbaar in felle omstandigheden. Het horloge weegt – zonder bandje – 50 gram en biedt onder meer 4 GB aan opslaggeheugen. Er is ok ingebouwde GPS, zodat je je smartphone thuis kan laten tijdens het sporten. Eenmaal thuis kan je het apparaat middels Bluetooth 4.2 aan je telefoon koppelen. Verder is er een 300 mAh accu. Het horloge is in het zwembad te gebruiken. Tot slot beschikt hij over allerhande sensoren om je activiteiten goed bij te kunnen houden.

Gear Fit2 Pro

De Gear Fit2 Pro is een fitnessarmband, die voorzien is van een 1,5-inch super-AMOLED display. Dat beschikt over 216 bij 432 pixels en is voorzien van Gorilla Glass 3. Het bandje weegt 34 gram in de grote variant en 33 gram in de kleine (afhankelijk van je pols moet je kiezen voor een kleine of een grote versie).

Ook dit apparaat is voorzien van GPS en kan dus zonder smartphone gebruikt worden. De wearable is prima geschikt om mee te sporten, want hij beschikt net als de Gear Sport over sensoren om sportieve activiteiten bij te houden. De Gear Fit2 Pro heeft een 200 mAh batterij en is onderwater te gebruiken.

Gear IconX

Tot slot presenteerde Samsung nog een nieuwe Gear IconX, een stel draadloze oordopjes dat zowel on- als offline te gebruiken is. Er hoeft geen smartphone aangekoppeld te worden om de oortjes te kunnen gebruiken. Daartoe is dan ook 4 GB aan intern geheugen ingebouwd, zodat je tot wel zeven uur naar muziek kan luisteren. Als je muziek streamt vanaf een middels Bluetooth aangekoppelde smartphone, gaat de batterij vijf uur me.

Prijzen en beschikbaarheid

De Gear Fit2 Pro is vanaf 15 september in Nederland verkrijgbaar in de kleuren zwart/rood en zwart voor een verkoopadviesprijs van € 229,99. De Gear Sport komt op 27 oktober uit in de kleuren zwart en blauw voor een verkoopadviesprijs van € 349,99. De Gear IconX verschijnt in oktober/november in de kleuren zwart, grijs en roze. De verkoopadviesprijs is € 229,99.