Nieuwste microSD-kaartje van Sandisk heeft capaciteit van 400 GB

Twee jaar geleden kwam Sandisk met een microSD-kaartje met een toentertijd enorme capaciteit van 200 GB. Vandaag kondigt Western Digital (waar Sandisk tegenwoordig onder valt) aan dat het een nieuwe benchmark heeft gezet. Op de nieuwste SanDisk Ultra microSDXC UHS-I kan niet minder dan 400 GB aan data opgeslagen worden.

Het nieuwe product is nog steeds een microSD-kaartje. Dat is een standaard formaat, dus dit nieuwe model is niet groter dan andere kaartjes. Het productieproces van het flash-geheugen is in de afgelopen jaren verkleind. Dat wil zeggen dat er onder de streep meer bits op dezelfde oppervlakte kunnen worden opgeslagen. In dit geval hebben we dus te maken meteen verdubbeling van dit aantal bits.

Volgens opgave van Western Digital kun je maximaal 40 uur Full HD-video kwijt op het kaartje. De overdrachtssnelheid moet rond de 100 MB/s liggen. Volgens Western Digital komt dit overeen met het verplaatsen van maximaal 12.000 foto’s per minuut. Op dit punt ben je uiteraard ook afhankelijk van hoe snel de verbinding is in je smartphone zelf.

Apps sneller laden

Dankzij Adoptable Storage van Android is het sinds enige tijd mogelijk om externe opslag aan te sturen alsof het interne opslag betreft. Niet iedere fabrikant ondersteunt dit overigens. Samsung kiest ervoor om dit niet te doen bijvoorbeeld. Bij toestellen die dit wel doen, is het dankzij Adoptable Storage eenvoudiger om apps op een microSD-kaartje te installeren. Voorheen kon dat niet bij iedere app of was het niet evident hoe dit te doen. Met het oog hierop voldoet de Ultra microSDXC UHS-I aan de A1 App Performance Class-specificatie. Dit moet ervoor zorgen dat apps sneller laden.

Prijs en beschikbaarheid

De 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I-kaart zal verkrijgbaar zijn via SanDisk.com en bekende retailers als Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. De adviesprijs is 249,99 euro. Men geeft 10 jaar garantie op het kaartje.