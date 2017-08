Na Orbi komt Netgear met Orbi Pro, een wifi-systeem voor de zakelijke gebruiker

Networking

Eerder dit jaar reviewden we Netgear Orbi, een set van twee krachtige tri-band wifi-modules die ervoor zorgt dat de dekking en throughput van het draadloze netwerk in huis fors toeneemt. Wij waren er in ieder geval erg over te spreken en beloonden hem met een Gold Award. Zo’n goede dekking en throughput hadden wij in ieder geval nog nooit ervaren in onze testomgeving. Tijdens de IFA-beurs in Berlijn heeft Netgear nu een nieuwe versie aangekondigd van dit systeem. Met de Orbi Pro wil de netwerkfabrikant het gemak en de prestaties nu ook naar (klein-)zakelijke gebruikers brengen.

Op zich is het natuurlijk een slimme zet van Netgear om de technologie van het Orbi-systeem maximaal te benutten. Op deze manier boort het bedrijf met in de basis dezelfde hardware een nieuw gedeelte van de markt aan. Zeker als je bedenkt dat Netgear sowieso al een stevige voet tussen de deur heeft bij het MKB, is de stap eigenlijk best logisch. Er zijn in dat deel van de markt veel ondernemers die geen verstand hebben van netwerken en/of er simpelweg niet te lang over na willen denken. Het sluiten van die ene deal is veel belangrijker dan het aanleggen of onderhouden van het (draadloze) netwerk.

Hetzelfde, maar toch anders

Als we zeggen dat Orbi Pro in de basis hetzelfde is als de originele Orbi, doelen we eigenlijk alleen maar op de technologie die wordt gebruikt. Qua uiterlijk en software (waarover verderop meer) zijn er wel degelijk grote verschillen. De vormgeving is volledig anders. Dit is onder andere gedaan, omdat men bij Netgear wil dat de Orbi Pro ook aan een muur gehangen kan worden. Daarvoor is een beugel nodig, waarop de Orbi Pro dan kan worden gemonteerd. Voor zowel de router als de satelliet is een beugel meegeleverd. Het geheel is verder ook wat strakker vormgegeven. Het heeft niet meer het uiterlijk van een vaas in ieder geval. Je kunt hem wel nog steeds als desktopmodel inzetten overigens.

Drie radio’s

Zoals ook al bij de eerste Orbi het geval was, heeft ook de Orbi Pro drie radio’s (AC3000). Twee 802.11ac-radio’s zenden en ontvangen in het 5GHz-spectrum (een in DFS), de andere in het 2,4GHz-spectrum. De krachtigste 5GHz-verbinding is voorbehouden voor de link tussen router en meegeleverde satelliet. Dit is de zogeheten backhaul. Hier gaat alleen verkeer tussen router en satelliet overheen. Je kunt met deze radio geen verbinding maken vanaf een client. Dit zorgt ervoor dat je niet met het ‘repeaterprobleem’ komt te zetten, waarbij een radio tegelijkertijd moet zenden en ontvangen. Dat zorgt namelijk voor een flinke knauw in de prestaties.

Op de router zelf zitten overigens drie gigabit netwerkaansluitingen voor het aansluiten van netwerkapparatuur, op de satelliet vier. Of dat genoeg is voor het aansluiten van de apparaten die je in je bedrijf hebt staan, is iets wat je zelf moet bepalen. Hou er overigens wel rekening mee bij de inrichting van je netwerk dat de draadloze verbinding tussen router en satelliet niet de bandbreedte heeft die een bekabelde verbinding heeft. Heb je voor een specifieke toepassing echt een gigabitaansluiting nodig, dan kun je beide apparaten het best óf op de router óf op de satelliet aansluiten.

Drie wifinetwerken

Ook al zijn er maar twee radio’s beschikbaar om verbinding mee te maken, er zijn wel degelijk drie wifinetwerken zichtbaar als je de Orbi Pro in gebruik neemt. Dat is de MKB-saus die Netgear over de software hen heeft gegooid. Standaard zijn er netwerken voor Admins, Werknemers en Gasten. Gebruikers van deze netwerken hebben allemaal zo hun eigen rechten. Bij het gastnetwerk is er bijvoorbeeld voorzien in client isolation. Clients kunnen elkaar dan niet ‘zien’ of benaderen, ook al zijn ze met hetzelfde netwerk verbonden. Ook de twee andere netwerken zijn niet zichtbaar hiervandaan.

Management via Orbi-app

Voor het beheren van Orbi Pro heeft Netgear twee mogelijkheden. Allereerst is er de Orbi-app voor Android en iOS. Daarnaast is het ook mogelijk om het systeem via een webbrowser te benaderen. Mocht je na verloop van tijd nog meer satellieten nodig hebben, bijvoorbeeld omdat je bedrijf groter wordt. Voor zover wij het hebben kunnen achterhalen is het Orbi-systeem echter nog altijd geen mesh-systeem, maar heeft het een stertopologie. Hou er dan dus rekening mee dat je de router naar het midden van het gebied verplaatst dat je van wifi wilt voorzien. Dan kunnen de twee satellieten een zo snel mogelijke verbinding maken met de router.

Prijs en beschikbaarheid

Het Netgear Orbi Pro AC3000 Tri-band-wifisysteem (SRK60) is beschikbaar bij zowel geautoriseerde Netgear-partners als via andere verkoopkanalen. De adviesprijs is 529,99 euro. Voor een losse satelliet ben je 309,99 euro kwijt.