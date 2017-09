Epson introduceert nieuwe WorkForce-printers voor het MKB

Hardware

De IFA-beurs in Berlijn is voor het grootste gedeelte gericht op consumenten. Toch komt er af en toe ook wat nieuws vandaan dat interessant is voor de (klein-)zakelijke gebruiker. Zo heeft Epson naast nieuwe modellen in de EcoTank-serie, nieuwe projectoren en nieuwe modellen in de Expression Premium en Photo printerlijnen voor thuisgebruik ook de WorkForce-lijn voorzien van een update.

Epson vernieuwt de A3-lijn WorkForce zakelijke inkjetprinters, te weten de WF-7201DTW, WF7710DWF, WF-7715DWF en WF-7720DTWF. De voornaamste vernieuwingen ten opzichte van de voorgangers zijn volgens Epson extra draadloze afdrukoplossingen en een nieuw bedieningspaneel en nieuwe gebruikersinterface. Er worden verder weinig details gegeven over deze specifieke updates, behalve dan dat het nieuwe bedieningspaneel en interface alleen voor de WF-7710DWF, WF-7715DWF en WF-7720DTWF is. Het nieuwe aanraakscherm heeft een diagonaal van 10,9 centimeter.

Meerdere modellen

Aan de toevoegingen bij de nieuwe modellen kun je al wel zien welke features ze in het algemeen hebben. Een ‘D’ staat voor duplex, dus automatisch dubbelzijdig afdrukken. Een ‘T’ staat voor tray, oftewel een extra lade naast de hoofdlade. Een ‘W’ staat voor wireless, de mogelijkheid om draadloos af te kunnen drukken met de machine. De ‘F’ staat tot slot voor fax. Een voor potentieel geïnteresseerden nuttige toevoeging is verder dat het met alle modellen niet alleen mogelijk is om in A3-formaat af te drukken, maar ook te scannen.

Epson belooft hoogwaardige afdrukken van laserkwaliteit bij de nieuwe machines dankzij de PrecisionCore-printkop uit de eigen fabrieken. De afdruksnelheid ligt op 18 pagina’s per minuut zwart-wit en 10 pagina’s per minuut kleur. Epson heeft inktcartridges van meerdere capaciteiten voor de nieuwe machines: standaard, XL en XXL. De grootste hiervan gaat zo’n 2200 pagina’s mee.

Verder is er op alle modellen voorzien in NFC. Vanaf een Android-apparaat leg je een verbinding met de machines door dit er tegenaan te tikken of het er heel dicht bij te houden. Dankzij WiFi Direct kun je dan een verbinding maken zonder tussenkomst van een router. Dat kan handig zijn als je gasten iets af wilt laten drukken, maar geen toegang wilt geven tot het netwerk. E-mail print wordt tot slot ondersteund. Hiermee is het installeren van een driver niet meer nodig. De printer drukt de bijlage bij een mail af. Met Scan-to-Cloud kun je bestanden rechtstreeks naar de cloud wegschrijven, wat de samenwerking moet bevorderen.

Prijs en beschikbaarheid

De WF-7210DTW, WF-7710DWF/7715DWF en WF-7720DTWF zijn verkrijgbaar vanaf 1 oktober 2017 voor een prijs van respectievelijk 209, 239 en 299 euro.