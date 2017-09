Apple mengt zich in overnamegespreken met Toshiba

Business

Apple schijnt zich te mengen in de overnamegesprekken tussen Bain Capital en Toshiba. De iPhone-fabrikant schijnt 3,6 miljard dollar toegezegd te hebben voor de mogelijke overname. De deal kan cruciaal zijn voor Apple om ervoor te zorgen dat de prijs van componenten van de iPhones laag blijven. Ook vermindert het zo zijn afhankelijkheid van Samsung voor chips.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Apple zegt dan een klein deel van het overnamebedrag toe. Een ander deel komt van Bain en de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix. Gezamenlijk zouden die twee bedrijven zo’n 10 miljard dollar toezeggen. Apple biedt 3,6 miljard dollar en tot slot zijn er nog Japanse banken die een extra 5,4 miljard dollar investeren. Van Toshiba wordt gevraagd 1,8 miljard dollar te investeren.

Eerder bod Bain Capital

Eerder genoot het bod van Bain Capital al de voorkeur van Toshiba, maar die gesprekken liepen vast toen de Japanse investeringsmaatschappijen lieten weten te twijfelen over het aangaan van de afspraak, omdat er nog een zaak met Western Digital liep. Dat laatste bedrijf is voor een deel de eigenaar van de chipafdeling van Toshiba en wil zelf het andere aandeel kopen.

In ieder geval is Western Digital van mening medezeggenschap te hebben over een eventuele overnamepartner en daartoe heeft het een zaak geopend bij de Amerikaanse rechtbank. Binnen het nieuwe bod van Bain Capital wordt om die zorgen heen gewerkt: de Japanse banken zouden enkel hoeven te investeren als de zaak met Western Digital opgelost is.

Andere partijen

Er zijn nog twee andere partijen die een bod hebben gedaan op de chipafdeling van Toshiba. Western Digital biedt zelf 17,4 miljard dollar voor de chipafdeling. En dan is er nog Hon Hai, dat maar liefst 27,1 miljard dollar geboden heeft. Met elk van de drie partijen vinden op dit moment gesprekken plaats.