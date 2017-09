Juniper Networks wil Cyphort overnemen

Business

Juniper Networks heeft vandaag aangekondigd dat het Cyphort wil overnemen. Die startup uit Silicon Valley maakt software voor security analytics. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend gemaakt.

Het open-architecture platform van Cyphort maakt gebruik van een analytics engine die gebruik maakt van machine learning. Die is daardoor niet alleen flexibel, maar kan ook toegepast worden binnen reeds bestaande beveiligingsmiddelen en kan daardoor nieuwe dreigingen helpen vinden die eerder onopgemerkt bleven.

“In order to advance security and provide customers with an industry-leading ATP platform to bolster their overall security posture, we have taken an important step with our intent to acquire Cyphort, a security software company providing mid- and large-size enterprise customers with security analytics for advanced threat defense,” schrijft Juniper over de overname.

Overname Cyphort

De huidige CEO van Cyphort, Manoj Leelnivas, werkte veertien jaar lang bij Juniper Networks en vervolgens zeven jaar bij Cisco. Hij heeft meer dan tien patenten in handen, die voortvloeiden uit die periode bij de twee bedrijven. In een blogpost schrijft Juniper dat de overname zal helpen het Sky ATP platform uit te breiden.

De gedachte is dat het platform meer verschillende bestandstypes zal ondersteunen en ook meer mogelijkheden krijgt om eventuele veiligheidsdreigingen te detecteren. Juniper denkt ook de prestaties van het platform te kunnen verbeteren. De hoop van Juniper is om de overname komende maand al af te ronden en de integratie zo snel mogelijk in te zetten.

Eerdere overname

De vorige overname van Juniper vond plaats in December. Toen werd het cloudmanagementbedrijf AppFormix overgenomen. De bedoeling was om de AppFormix-technologie in de Contrail-producten in te bouwen.