Microsoft komt met eerste build voor Redstone 4

Apps & Software

Microsoft heeft de eerste Windows 10 build in de Redstone 4 branche vrijgegeven aan een deel van de Fast Ring Insiders. Het gaat om de gebruikers die zich hebben aangemeld voor de vroege builds van de volgende grote update van Windows 10.

Het gaat om de versie van Windows die in maart 2018 uit moet komen. Het is daarmee de volgende grote update na de nog te installeren Fall Creators Update. De ontwikkeling van deze nieuwe versie bevindt zich nog in een erg vroeg stadium en de komst van grote nieuwe functies laat nog even op zich wachten. In deze versie, Build 16353, zitten enkel bugfixes, die door Microsoft in een losse blog uiteengezet zijn.

Windows Insider leden die geen deel uitmaken van Skip Ahead krijgen de update van vandaag niet. Zij krijgen voorlopig nog proefversies van Redstone 3, ofwel de Windows 10 Fall Creators Update. Dat zal voortduren tot Microsoft van mening is dat de vierde grote update van Windows 10 klaar is voor bredere uitrol. Op dat moment zal Microsoft alle Windows 10 Fast Ring Insiders overzetten naar de Redstone 4 testversies.

In deze vroege versie van Redstone 4, zijn er onder meer fixes en kleine updates voor het Action Center, DPI monitor-instellingen, Microsoft Edge en Windows Hello. Microsoft heeft een uitgebreid overzicht gepubliceerd met alle updates en fixes, die je onder de volgende link kan vinden.

Het is nog niet bekend welke naam de volgende versie van Windows 10 moet dragen. De kans is groot dat er pas echt nieuwe functies worden onthuld nadat de Fall Creators Update uitgerold wordt. De kans lijkt wel groot dat enkele functies die Microsoft uit de Fall Creaotrs Update gehaald heeft, zoals Timeline, wel naar Redstone 4 komen.