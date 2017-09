Releasedatum Windows 10 Fall Creators Update bekend

Apps & Software

We schrijven al een behoorlijke tijd over de Fall Creators Update van Microsoft. Zoals de naam al aangeeft, zou het in ieder geval in de herfst plaats gaan vinden, maar tot nu toe was de datum nog niet bekend. Tijdens IFA is deze datum nu wel boven komen drijven. Vanaf 17 oktober is de public release van de Fall Creators Update beschikbaar.

Zoals gezegd, hebben we al veel geschreven over de Fall Creators Update. Als je echt graag zo snel mogelijk aan de slag wilde met de nieuwste versie, kon je in de afgelopen maanden als Windows Insider al de nieuwe features uitproberen.

De look en feel van de Fall Creators Update zal niet anders zijn dan die van de Creators Update waar Windows 10-gebruikers nu mee werken. Evenals bij de huidige editie heeft Microsoft zich bij de versie die op 17 oktober uitkomt hoofdzakelijk gericht op het toevoegen van zaken die te maken hebben met creativiteit. Denk hierbij aan verbeterde mogelijkheden voor het gebruik van een stylus (Ink), Paint 3D en Mixed Reality. Ook Story Remix is een belangrijke feature die wordt toegevoegd. Voor de liefhebbers en gebruikers van de CLI binnen Windows is er ook goed nieuws, want het kleurenschema hiervan is aangepast.

Sommige in eerste instantie aangekondigde features voor de Fall Creators Update, komen er toch niet in. Dit geldt voor de 3D-functionaliteit van Story Remix, maar ook voor de tijdlijn-feature.

Verder is ook Windows Defender volgens Microsoft slimmer geworden, dankzij nieuwe ‘cloud-intelligentie’. Dit moet een betere bescherming bieden tegen ransomware en exploits. Ook OneDrive is aangepakt en is uitgebreid met Files On-Demand. Het is met deze nieuwe feature mogelijk om ‘cloud-bestanden te gebruiken zoals andere bestanden op een pc zonder de lokale opslag te belasten’. Er worden geen tijdelijke bestanden meer op je pc gezet en je hoeft ze niet meer te downloaden als je ermee aan de slag wilt.

Weggelaten features

Met een nieuwe update sneuvelen er ook altijd enkele features. Veel was er te doen over het op de deprecated-lijst zetten van het aloude Microsoft Paint. Dat wordt opgevolgd door Paint 3D. Dit betekent echter niet dat Microsoft Paint dood en begraven is. Het wordt namelijk gewoon verplaatst naar de Windows Store. Je kunt het dus gewoon blijven gebruiken, mocht je dat willen.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat men bij Microsoft al druk bezig is met de Spring 2018 update. Ben je een Windows Insider en heb je een plekje weten te bemachtigen in de Skip Ahead-groep (nog boven de Fast Ring), dan kun je met Redstone 4 aan de slag. Niet dat daar op dit moment al veel nieuwe features in zichtbaar zijn overigens. Het gaat vooralsnog vooral om de nodige fixes.

Update: Microsoft heeft de aankondiging inmiddels ook op haar eigen blog gezet. Daar worden ook nog andere aankondigingen in besproken die tijdens IFA zijn gedaan.