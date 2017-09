Onderzoek naar Ziggo GO-app wegens mogelijke schending netneutraliteit-regels

Apps & Software

Ziggo kan een onderzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tegemoet zien. De toezichthouder bekijkt of het kabelbedrijf de Europese regels voor netneutraliteit overtreedt met de applicatie Ziggo GO. Ziggo past de bitrate van de videostream namelijk aan op de grootte van het scherm van het gebruikte apparaat.

De bitrate wordt beperkt bij toestellen die kleiner zijn dan vijf inch, acht inch of elf inch. Dat betekent streaming in 1,4 Mbps, 2,1 Mbps of 3,6 Mbps. Ziggo noemt dat ook wel optimised bitrate, omdat het volgens het kabelbedrijf zorgt voor een betere kwaliteit. Video’s moeten door optimised bitrate sneller laden en minder haperen door rebuffering.

De Europese regels voor netneutraliteit schrijven echter voor dat aanbieders al het internetverkeer gelijk moeten behandelen. Onderscheid in het type gebruiker of apparaat mag daarbij niet worden gemaakt. De kanttekening daarbij is dat Ziggo GO mogelijk een speciale dienst is in plaats van een internetdienst.

Onduidelijkheid

Tegenover Telecompaper laat ACM weten dat het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat men niet eerder met optimised bitrate te maken kreeg. De toezichthouder is daarom nog bezig met de invulling van zijn taken in deze kwestie. “Deze casus hebben we nog niet eerder gehad en gaan we bekijken”, zo laat ACM weten. De toezichthouder kan daarom nog geen termijn noemen, maar hoopt wel binnen enkele weken met een vervolg te komen. Een inhoudelijke reactie is om die reden nog niet mogelijk.

De regels maken overigens een uitzondering op redelijke maatregelen tegen congestie. Of een algemene cap op snelheid daarbij past is niet duidelijk. Een Ziggo-klant kan namelijk ook een mobiel abonnement met hoge snelheid en een ruime of onbeperkte bundel hebben. In dat geval is het de vraag of er sprake is van congestie en of Ziggo maatregelen zou moeten nemen.

In de komende weken zal ACM meer progressie boeken met zijn onderzoek. De zaak wordt ongetwijfeld vervolgd.