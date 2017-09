Huawei onthult Kirin 970, focust zich op kunstmatige intelligentie

Hardware

Huawei heeft tijdens technologiebeurs IFA een nieuwe chipset onthuld met de naam Kirin 970, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om een product dat zich focust op het aandrijven van kunstmatige intelligentie (AI). Om dat te realiseren combineert Huawei het vermogen van de cloud met de snelheid en het reactievermogen van native AI-processing.

De chipset zal aanwezig zijn in de aankomende Huawei-vlaggenschepen Mate 10 en Mate 10 Pro die op 16 oktober onthuld worden, zo weet Reuters. Huawei noemt de algoritmes die de soc gebruikt een real time artificial intelligence, dat zorgt voor de verdeling van taken en geheugen, het verwerken van camerabeelden, AI-computing en de verwerking van graphics.

De Kirin 970 gebruikt daarvoor een 8-core CPU en een nieuwe generatie 12-core CPU. De chipset telt 5,5 miljard transistors op een oppervlakte van één centimeter, vanwege het gebruik van het 10nm-proces. Huawei noemt het de eerste mobiele AI-computingplatform van zichzelf met een eigen Neural Processing Unit (NPU). Door slimme software zijn daardoor taken uitvoerbaar waarvoor normaliter meerdere chips voor nodig zijn.

Belangrijke stap

Huawei maakt doorgaans zelf zijn chips die de naam Kirin dragen. Bij dit model claimt het Chinese bedrijf dat de chipset een voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie. De Kirin 970 zou in staat zijn om dezelfde AI-berekeningen sneller en met minder energie uit te voeren. In een benchmarktest voor het herkennen van beelden verwerkte de Kirin 970 2000 beelden per minuut, zo geeft Huawei aan. Dat is sneller dan andere chips op de markt.

Huawei-topman Richard Yu liet tijdens de presentatie weten de Kirin 970 als een belangrijke stap te zien. Volgens de topman bevindt de mensheid zich aan de vooravond van een spannend nieuw tijdperk voor smartphones. “Mobiele AI is On-Device AI plus Cloud AI. Huawei focust zich op de ontwikkeling van slimme toestellen naar intelligente toestellen door end-to-end-mogelijkheden te realiseren die een gecoördineerde ontwikkeling van chips, toestellen en de cloud ondersteunen”, aldus Yu.