‘Siri kan straks middels aan/uit-knop opgeroepen worden’

Mobile

De aankomende premium iPhone – die Apple naar het schijnt de iPhone X gaat noemen – zal geen fysieke thuisknop krijgen. Apple moest daarom een nieuwe manier bedenken om mensen Siri op te laten roepen. Daarvoor gebruikt het de aan/uit-knop. Dat meldt ontwikkelaar Guilherme Rambo, die al veel details wist te vinden over de smartphone.

Op dit moment kan Apple’s digitale assistent Siri op twee manieren opgeroepen worden: door de thuisknop wat langer ingedrukt te houden, of door ‘Hey Siri’ te zeggen. Die laatste methode zal blijven bestaan in de iPhone, maar Apple wil vermoedelijk het wegvallen van de thuisknop opvangen. Dat zal nodig zijn, omdat het met de stem aanroepen van de assistent niet altijd even goed werkt, terwijl een druk op de knop gegarandeerd werkt.

Door het aanroepen van Siri te verhuizen naar de aan/uit-knop, voegt Apple nog meer functionaliteit toe aan die ene knop. Hij kan al gebruikt worden om de iPhone te laten ontwaken, en door hem langer in te drukken, schakelt de telefoon zichzelf uit. Daarnaast komt er in iOS 11 een noodfunctie: druk de knop vijf keer achter elkaar in en het toestel belt het lokale alarmnummer.

iPhone X

De volgende premium iPhone zal volgens de geruchten beschikken over een groot scherm. Het gaat om een OLED-scherm, dat bovenin een uitsparing heeft voor onder meer de selfiecamera, een aantal sensoren en de stereospeaker. De telefoon kan – en dat is een van de grotere nieuwe functies – draadloos geladen worden en middels gezichtsherkenning ontgrendeld. Het toestel, dat 999 dollar zou kosten, wordt op 12 september onthuld.