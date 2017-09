Alipay lanceert gezichtsherkenning voor betalingen

Business

Je boodschappen betalen door even naar de camera lachen. Het kan zomaar de toekomst worden, vooral nu gezichtsherkenning steeds beter werkt. Alipay heeft – naar eigen zeggen voor het eerst in de wereld – een betaalterminal gebouwd waar klanten hun gezicht kunnen laten scannen om een betaling te doen.

Dat meldt de South China Morning Post op basis van bericht van Alipay. Het bedrijf plaatste een terminal in de KPRO, een nieuw KFC-restaurant dat salades, panini’s en sapjes serveert in plaats van gefrituurde kip. Als klanten besteld hebben, kunnen ze hun betalingen maken door naar een camera te kijken.

Werking Smile to Pay

De technologie werkt met een 3D-camera, die binnen één tot twee seconden het gezicht van de gebruiker scant en herkent. Om de technologie helemaal veilig te maken, moet de betaling vervolgens bevestigd worden op de mobiele telefoon van de gebruiker. Op welke manier is niet duidelijk, maar wellicht wordt er een app meegeleverd, waar gebruikers op moeten aangeven inderdaad te willen betalen.

“Door de combinatie van 3D-camera’s met een algoritme dat gelijkenissen detecteert, blokkeert Smile to Pay pogingen om mensen na te doen met foto’s of video-opnames,” aldus Chen Jidong, directeur van biometrische identificatietechnologie van Ant Financiel – dat de technologie samen met Alipay ontwikkeld heeft.

Groot potentieel

De techniek werkt overigens op basis van de Face++ technologie, die de Chinese startup Megvii ontwikkelde. Dat loopt voor op de ontwikkeling van dit soort technieken en werkt ook al samen met andere bedrijven om hem uit te rollen. In China wordt op dit moment al veel gedaan met gezichtsherkenningstechnologie, onder meer omdat de privacyzorgen daar een stuk kleiner zijn dan in het westen.

In landen in Europa en Noord-Amerika zijn de wetten en regels omtrent de verzameling van biometrische gegevens zeer strikt en dat knelt snelle ontwikkeling af. Dat hoeft niet slecht te zijn, want Apple komt binnenkort bijvoorbeeld met gezichtsherkenning voor zijn volgende iPhone en ook is de vingerafdrukscanner ondertussen gemeengoed.