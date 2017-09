‘Zakelijke SaaS-markt groeide in tweede kwartaal met 31 procent’

Business

Volgens data van Synergy Research Group is de markt van zakelijke Software as a Service (SaaS) het afgelopen kwartaal flink toegenomen. Jaar op jaar zou er een groei van 31 procent behaald zijn. Het zou gaan om een bedrag van bijna 15 miljard dollar, wat omgerekend neerkomt op zo’n 12,6 miljard euro.

Synergy Research Group voorspelt zelfs dat de SaaS-markt de komende drie jaar zal verdubbelen, zo weet Gigabit.net. Het bedrijf benadrukt daarbij dat deze markt aanzienlijk groter is dan Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS), terwijl die juist meer aandacht krijgen.

Microsoft zag zichzelf vooral groeien vanwege de overname van LinkedIn, die eind 2016 afgerond werd voor 23 miljard euro. Daardoor is Microsoft verder uitgelopen op concurrent Salesforce. Dat bedrijf was lange tijd marktleider, maar moest zijn positie vorig jaar afstaan. Achter deze twee grote spelers volgen Adobe, Oracle en SAP.

Per categorie

De SaaS-markt is echter onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo is Microsoft uitsluitend het grootst in het segment samenwerking, terwijl het de tweede plaats inneemt bij CRM. Salesforce gaat er op zijn beurt vandoor met de nummer één positie binnen CRM. Deze categorie maakt wel de kleinste groei door met iets meer dan 20 procent. Samenwerking steeg juist het meest met rond de 35 procent.

Verder vinden we Microsoft ook nog terug in het segment overige zakelijke applicaties, waar het Adobe en Intuit voor zich moet laten. In HR/HCM maken ADP, Workday en Ultimate Software de dienst uit, terwijl Oracle, SAP en Infor de dienst uitmaken binnen ERP.

Spelers in de markt

Synergy Research Group geeft aan dat Microsoft, SAP, Oracle en IBM nog steeds een groot on-premise software klantenbestand hebben en dat deze bedrijven hun klanten actief proberen over te hevelen naar een SaaS-verbruiksmodel. Tegelijkertijd zijn er cloud-leveranciers zoals Workday, Zendesk en ServiceNOW die ook de markt aandrijven.