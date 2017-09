Sterk kwartaal voor Palo Alto Networks

Security

Palo Alto Networks heeft zijn financiële cijfers over zijn kwartaal dat eindigde op 31 juli bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het bedrijf tevreden kan terugkijken op de afgelopen drie maanden, waarbij wel gezegd moet worden dat er een nettoverlies geleden werd.

Het beveiligingsbedrijf verwelkomde in het kwartaal 3000 nieuwe klanten. De omzet in de periode kwam uit op 509 miljoen dollar, wat omgerekend zo’n 427,5 miljoen euro is. Dat betekent jaar-op-jaar een omzetgroei van 27 procent. Palo Alto Networks zegt dat de drie maanden goed waren voor een record aan omzet. Het bedrijf wist echter geen zwarte cijfers te schrijven, aangezien er 38,2 miljoen dollar verlies geschreven is. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder kwam dat nog uit op 31,4 miljoen dollar.

Tegelijkertijd maakte het bedrijf ook zijn jaarcijfers bekend, aangezien dit het laatste kwartaal van Palo Alto Networks’ financieel jaar was. De omzet kwam dit jaar uit op 1,76 miljard dollar (1,48 miljard euro), tegenover 1,38 miljard omzet een jaar eerder. Het nettoverlies valt dit jaar uit op 216,6 miljoen dollar, terwijl er vorig jaar nog 192,7 miljoen dollar verlies behaald werd. Over het hele jaar werden er 42.500 nieuwe klanten verwelkomd. Het afgelopen fiscale jaar werden tevens nieuwe producten door Palo Alto Networks geïntroduceerd, zoals de beveiligingsdienst GlobalProtect, een logging service en een application framework.

Voorspellingen

Daarnaast zal financieel topman Steffan Tomlinson met pensioen gaan. Palo Alto Networks maakte ook zijn voorspellingen voor het komende kwartaal en komend jaar bekend. De omzet zal in de komende drie maanden uitkomen tussen de 482 miljoen dollar en 492 miljoen dollar, terwijl het jaarlijks ergens tussen de 2,125 miljard dollar en 2,165 miljard uitkomt. Dat zou neerkomen op een groei van 21 tot 23 procent.

In april spraken we nog met Dharminder Debisarun, de product marketingmanager van de Nederlandse divisie van Palo Alto Networks. Het uitgeschreven interview, waarin het bedrijf uitlegt hoe het leider wil worden in de beveiligingsmarkt, kun je teruglezen door hier te klikken.