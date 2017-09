Microsoft nodigt testers uit om Office 365 uit Windows Store te downloaden

Apps & Software

Een aantal deelnemers van het Windows Insiders-programma heeft een uitnodiging gekregen om een versie van Office 365 te downloaden uit de Windows 10 Store. Dat is een uitvoering van Office 365 die dus via de online winkel van Microsoft te downloaden is, terwijl het softwarepakket anders bijvoorbeeld bij een retailer wordt aanschaft.

Office 365 in de Windows Store werd in juni in een preview al beschikbaar voor gebruikers van Windows 10 S. In de huidige uitnodiging staat echter dat deze gelimiteerde versie compatibel is met iedere Windows pc met de Windows 10 Creators Update of nieuwer, zo weet ZDNet.

Verschil met andere uitvoering

Toch is er ook verschil met de andere uitvoeringen van Office 365. Zo kan Office uit de Windows Store alleen de 32-bit versie installeren, dus niet de 64-bit versie. Anderzijds kunnen er op Windows 10 S ook geen COM add-ins gebruikt worden. Op andere versies van het besturingssysteem is dat overigens wel mogelijk. De OneNote-app kent bovendien de Universal Windows Platform-versie, in plaats van de gebruikelijke OneNote 2016-versie.

Microsoft gaf eerder aan dat gebruikers van Office 365 Personal, Office 365 Home, Office 365 for Education Plus en Office 365 Education E5 gedurende de preview toegang krijgen tot Office uit de Windows Store. Het bedrijf zei ook dat het de bedoeling is dat dit jaar nog Office 365 vanuit de Windows Store te downloaden is. Een exacte datum is niet bekend.

Eerdere aankondiging van Microsoft

Overigens maakte Microsoft vorige week nog bekend dat de Fall Creators update vanaf 17 oktober publiekelijk beschikbaar is. Deze tweede grote update van het jaar richt zich voornamelijk op zaken die te maken hebben met creativiteit. Onder meer het gebruik van een stylus moet zo beter uit de verf komen, maar ook Paint 3D en Mixed Reality zijn een belangrijk onderdeel van deze Windows 10-update. Beveiligingsupdates brengt Microsoft ook nog uit voor het besturingssysteem, maar dat gebeurt maandelijks.