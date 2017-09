Oracle-medewerkers bevestigen ontslagronde van zo’n 2500 medewerkers

Business

Er verschenen eerder op internet berichten dat Oracle een reorganisatie zou doorvoeren waarbij de divisies Sparc en Solaris getroffen worden. Medewerkers van het bedrijf bevestigen nu anoniem dat er inderdaad medewerkers op straat zijn gezet, waarbij het zou gaan om ongeveer 2500 medewerkers. De ontwikkeling van de Sun-producten Sparc en Solaris is daarmee effectief gestopt.

De informatie komt onder andere van The Layoff en Twitter. Op het sociale netwerk schrijft Solaris’ OpenStack-ontwikkelaar Drew Fisher “Oracle has given Dobby a sock! Dobby is free!” Fisher verwijst daarmee naar de huiself Dobby uit de Harry Potter-films, die niet meer voor zijn baas hoeft te werken zodra hij een sok krijgt. De ontwikkelaar vraagt direct of er bedrijven op zoek zijn naar een Python-ontwikkelaar met meer de 15 jaar ervaring.

Overigens heeft Oracle geen melding gedaan over de ontslagronde. Dat het om een groot aantal werknemers gaat, wordt wel duidelijk aan de hand van de reacties. Het grootste aantal ontslagen zou gevallen zijn in Santa Clara, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Daar zouden 1500 banen geschrapt zijn. Andere berichten op The Layoff gaan ook uit van veel ontslagen bij de Sparc-divisie, al zijn daar wat wisselvallige reacties. Soms wordt er over 50 procent van de afdeling gesproken, terwijl er ook van 90 procent uitgegaan wordt.

Gevolgen

Oracle zou bij Solaris 80 tot 95 procent van de werknemers op straat hebben gezet. Onder meer teams die zich bezighouden met Userland, virtualisatie en de core-kernel zijn daardoor bijna niet meer intact. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de lancering van Solaris 11.next. Deze versie staat op de planning voor dit jaar en komend jaar.

Fisher benadrukt na een vraag van een andere Twitter-gebruiker dat het grootste gedeelte van het Solaris-team is. Ook medewerkers van andere divisies zijn getroffen. Op het bericht van Fisher komen meerdere reacties binnen, waarbij er bijvoorbeeld al en andere baan aangeboden wordt.