Video lijkt eerste bewegende beelden iPhone 8 te tonen

Nog een weekje wachten en dan presenteert Apple de nieuwe iPhone. Er is niet veel dat we niet weten van het toestel: afgelopen jaar bracht tientallen lekken en veel details. De afgelopen maanden zagen we zelfs regelmatig foto’s van dummy’s voorbij komen. Maar nooit kregen we een video van het werkende toestel te zien. Tot vandaag, zo lijkt het.

Op de website Reddit verscheen een video van wat op een werkende iPhone 8 lijkt. De video is zo donker dat het apparaat zelf niet echt te zien is, maar het display is wel duidelijk te zien. Daarop zien we duidelijk de grote uitsparing bovenin het scherm, waarin Apple de speaker, selfiecamera en sensoren heeft geplaatst.

De rest van de voorkant is compleet bedekt met het display en er zijn nauwelijks schermranden te zien. Bovenin de uitsnede, waar het scherm dus een soort uitsteeksel heeft, zien we onder meer het wifi-signaal en het belsignaal. Het werd al verwacht dat Apple die informatie daar zou plaatsen, op de plek waar het scherm toch niet of nauwelijks te gebruiken is.

De nieuwe Apple-telefoon zal op 12 september onthuld worden. Afgezien van het grote OLED-scherm, zijn er ook andere nieuwe eigenschappen. De iPhone 8 – of de iPhone X zoals hij schijnt te gaan heten – is voorzien van gezichtsherkenning, en daarmee verdwijnt de vingerafdrukscanner. Het apparaat zou verder draadloos opgeladen kunnen worden, al zou dat volgens de verhalen niet heel snel kunnen.

Voor dit alles zou een prijs van 999 dollar betaald moeten worden, mogelijk wel 1100 euro. Overigens zal het toestel dan wel over een week onthuld worden, naar het schijnt komen de leveringen pas veel later op gang en is de nieuwe iPhone moeilijk te produceren.