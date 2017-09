Google onthult de meest voorkomende ‘How To’-zoekopdrachten

Consumer

Zelf dingen repareren is wereldwijd veel gezocht. Dat meldt Google vandaag, met de lancering van een gloednieuwe site. Die laat zien wat je vermoedelijk wil repareren, hoe je dat kan doen en dat op basis van waar je woont. Dat leidt tot geinige resultaten.

Op de nieuwe site, How to Fix a Toilet, laat Google zien wat in bepaalde landen veel gezocht wordt. Zo blijken Nederlanders veel te zoeken naar hoe je zelf een deur of raam kan repareren. Andere iets specialistischere zaken, zoals het repareren van een koelkast, toilet of wasmachine, laten we klaarblijkelijk liever over aan de professionals.

In andere delen van de wereld wordt juist weer naar andere geinige zaken gezocht. “Noord-Amerikanen en Oost-Aziaten hebben hun toiletten nodig, mensen in voormalige Sovjet-landen zijn angstloos genoeg om hun eigen wasmachines te repareren en in warmere klimaten kunnen mensen niet zonder koelkast,” schrijft interactief visueel journalist Xaquin G.V. op de site.

De website How to Fix a Toilet werd ontwikkeld in het kader van een samenwerking tussen Xaquin en Google’s News Lab. Op basis van de meest gezochte zaken ontwikkelden zij de site. Het responsieve design werkt goed, zowel op de desktop als op een mobiele telefoon.

Uit de site blijken nog een aantal andere geinige dingen – er wordt veel gezocht op: