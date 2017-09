Google gaat wellicht toch weer mails scannen voor advertenties

Business

Afgelopen juni beloofde Google plechtig te stoppen met het scannen van e-mails in Gmail. Nu lijkt het er echter op dat de zoekgigant mogelijk toch weer de mails van zijn consumenten gaat scannen. Dat blijkt uit een rechtszaak waarin gesteld werd dat de het scannen van e-mails gelijk zou staan aan illegaal aftappen van gebruikers van Gmail.

In deze rechtszaak trof Google volgens de site Ars Technica een schikking om te voorkomen dat de zaak verder ging. Een Amerikaanse rechter gaf hier zijn “voorlopige goedkeuring” aan, waarna de deal openbaar is gemaakt. Opmerkelijk is dat in de schikking een voetnoot staat, waaruit blijkt dat Google in de toekomst wellicht weer mails gaat scannen.

“In the Settlement Agreement, Google affirmatively represents “that it has no present intention of eliminating the technical changes [required by the Settlement] after the expiration of the term of the injunction. Google believes, however, that the architecture and technical requirements for providing email services on a large scale evolve and change dynamically and that a longer commitment may hinder Google’s ability to improve and change its architecture and technology to meet changing demands.”

Op de eerste plaats stelt Google dus dat het afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt, weer verder kan gaan met het scannen van e-mails. Op de tweede plaats zal het daar sowieso niet helemaal mee stoppen: het scant momenteel nog gewoon op spam, malware en de inhoud van berichten om suggesties te kunnen doen voor automatisch gegenereerde antwoorden op e-mails.

Gebruikers van Gmail blijven overigens gewoon reclames zien, net als altijd het geval is geweest. In plaats van op basis van de inhoud van e-mails, worden die nu gebaseerd op data verzameld met andere Google-diensten, waaronder YouTube. Voorlopig blijft dat zo, maar over een paar jaar kan het dus weer allemaal anders zijn.