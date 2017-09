Gegevens zes miljoen Instagram-gebruikers op straat

Security

De persoonlijke gegevens van tot wel zes miljoen Instagram-gebruikers hebben hun weg naar de openbaarheid gevonden. Een bug in het sociale medium maakte de accountinformatie van profielen openbaar toegankelijk. Daarmee werden e-mailadressen en telefoonnummers van zowel publieke, maar ook private accounts blootgesteld aan hackers.

De site The Daily Beast meldt dat de gegevens ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Die zijn vervolgens verkocht voor 10 dollar per account. Eerst werd gedacht dat de kwetsbaarheid enkel beroemdheden zoals Selena Gomez, Taylor Swift en Harry Styles getroffen had, maar nu blijken de hackers dus gegevens van tot wel zes miljoen gebruikers in handen te hebben.

Statement Instagram

Toen het lek naar buiten kwam, liet Instagram weten dat het samenwerkt met de Amerikaanse recherche en dat de bug nu opgelost is. Er zijn geen wachtwoorden gestolen, maar: “We moedigen je aan op te letten als het aankomt op de veiligheid van je account en om voorzichtig te zijn als je enige verdachte activiteit ziet, zoals onherkenbare nummers die je bellen, vreemde sms’jes of e-mails,” stelt co-oprichter en CTO Mike Kriger van Instagram in een statement.

“De gemeenschap beschermen is altijd van groot belang geweest voor Instagram en we werken er constant aan om Instagram een veiliger plek te maken. Het spijt ons heel erg dat dit gebeurd is.”

Database hackers

De hackers, die nog niet geïdentificeerd zijn, hebben volgens ITPro een database opgezet waarin gebruikers kunnen zoeken naar contactinformatie. Op Doxagram, zoals de site gedoopt is, betalen ze 10 dollar per account. De site The Daily Beast kreeg een sample van 1000 accounts aangeleverd, waarin een e-mailadres, telefoonnummer of beiden te zien was.

Ondanks dat Facebook, het moederbedrijf van Instagram, er hard aan werkt om de sites offline te halen, is de database op moment van schrijven nog altijd toegankelijk en hebben de hackers een Twitter-account waarop ze reclame maken.