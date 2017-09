Acer ziet verkopen in gaming-markt fors groeien

Business

Hoewel er de afgelopen jaren weinig beweging in de markt voor pc’s zit, boekt Acer goede resultaten met zijn gaming producten. Ook de markt voor extreem dunne en 2-in-1 pc’s doet het goed bij het Taiwanese bedrijf. Als kers op de taart geeft Acer aan veel te verwachten van mixed reality.

Acer-topman Jason Chen laat aan DigiTimes weten dat de gaming producten van het bedrijf het goed doen. Daartoe behoren onder meer notebooks, desktops en monitors, die in de eerste zes maanden van 2017 respectievelijk met 61 procent, 51 procent en 103 procent ten opzicht van dezelfde periode een jaar eerder. Apparaten voor gaming waren in het afgelopen half jaar goed voor tien procent van Acer’s totale notebook verschepingen.

Chen geeft aan dat deze resultaten beter zijn dan aanvankelijk verwacht en dat leidde waarschijnlijk tot investeringen in dit segment. Zo onthulde het bedrijf verschillende producten voor gaming tijdens gadgetbeurs IFA. Overigens presenteerde Acer ook andere apparaten, zoals projectoren, waarover we een overzicht schreven. Daarnaast geeft Chen aan dat de groei ook voor meer vacatures zorgt. Het bedrijf wil werk maken van meer investeringen in de divisie, aangezien gaming bij sommige concurrenten goed is voor 50 procent van de winst.

Ambitie

Acer focust zich ook meer op premium apparaten in de markten van extreem dunne en 2-in-1 pc’s. Over het algemeen wil het bedrijf dan ook een breder merk worden, aangezien er veel met gaming geëxperimenteerd wordt. Zo is het merk inmiddels ook sponsor van e-sports en is er een partnership aangegaan met Red Bull. Andere gebieden van focus zijn virtual reality en kunstmatige intelligentie.

Tot slot verwacht Acer dat Microsoft de belangrijkste speler wordt voor het mixed reality ecosystem. Over een paar jaar zouden er 10 miljoen eenheden per jaar verscheept worden. Dat optimisme is op zich niet heel gek, aangezien Acer de zogeheten Acer Windows Mixed Reality-headsets fabriceert.