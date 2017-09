Riverbed lanceert gloednieuw Xirrus-wifi-accesspoint

Hardware

Riverbed Technologie heeft een nieuw Xirrus wifi-accesspoint (AP) onthuld. De Xirrus Wave 2 AP stelt organisaties ertoe in staat om applicaties die van cruciaal belang zijn voor bedrijven te ondersteunen in mobiele omgevingen. De technologie versterkt ook de draadloze en bekabelde LAN-mogelijkheden van Riverbeds SD-WAN-oplossing SteelConnect.

De nieuwe AP is de eerste toevoeging aan de Riverbed Xirrus-productlijn sinds Riverbed het bedrijf Xirrus overnam. Volgens het bedrijf is de ontwikkeling van krachtige AP’s van cruciaal belang vanwege de toename van het aantal mobiele apparaten dat verbinding zoekt met wifi-netwerken. De draadloze infrastructuur moet in alerlei soorten ondernemingen dus op orde zijn.

De Riverbed Xirrus Wave 2 AP levert de prestaties en de geavanceerde service die nodig zijn voor het bouwen van een moderne infrastructuur die schaalbaar en flexibel genoeg is om aan toekomstige behoeften te voldoen. De nieuwe wifi-oplossing is een 802.11ac-AP, te beheren vanuit de cloud of on-premise. De AP omvat een krachtige, geïntegreerde controller inclusief layer 7 application visibility. Met drie radiotechnologieën – inclusief Bluetooth Low Energy (BLE) – biedt model XD2-230l veilige toegang voor wifi-gebruikers en Internet of Things-devices (IoT) met een SaaS-oplossing.

Beheer en veiligheid

Beheer wordt geregeld via de cloud of een on-premise Xirrus Management System (XMS). Gebruikers krijgen vanuit één enkele console inzicht in en controle over alle apparaten en applicaties. De EasyPass SaaS-oplossing biedt beveiligde toegang voor een onbeperkt aantal gebruikers of apparaten.

EasyPass maakt veilige wifi-verbinding makkelijker door integratie met Microsoft Azure en Google-applicaties. Dit maakt single sign-on voor zowel gebruikersapplicaties als wifi mogelijk. Ook voegen gebruikers eenvoudig IoT- en privé-devices (BYOD) toe dankzij unieke per-user-beveiligingscredentials die toegang versleutelen op apparaatniveau.

De nieuwe Wave AP levert een 3.9 Gbps wifi-bandbreedte en de on-board controller maakt applicatiegebaseerde policycontrole, geïntegreerde locatiediensten en software-defined radiotechnologie mogelijk aan de rand van het netwerk. Zo zijn aanvullende controllers en serviceapparaten, en de bijkomende kosten en complexiteit, niet langer nodig en wordt de total cost of ownership (TCO) verkleind met dertig procent of meer.