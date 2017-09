Zo bepaalt Apple hoe iPhones gerepareerd worden

Mobile

Er is via Dropbox een document uitgelekt waarin te zien is hoe reparateurs van Apple bepalen wat ze moeten doen met de iPhone. Het totale bestand telt 22 pagina’s en verdeelt de telefoon onder in verschillende categorieën. Er zijn daarbij iPhones die binnen de garantie vallen, buiten de garantie vallen maar wel te repareren zijn of helemaal niet te maken zijn.

Het document wordt door Apple ook wel de ‘Visual/Mechanical Inspection Guide’ genoemd en is van toepassing op de iPhone 6, de iPhone 6 Plus, de iPhone 6S, de iPhone 7 en de iPhone 7 Plus. Vuiltjes onder het display en afwijkende pixels vallen onder de garantie. Ook een afwijking in de cameralens of een haarlijntje in het scherm aan de voorzijde dekt Apple. Al deze schoonheidsfoutjes zal Apple verhelpen, ongeacht eventuele schade die per ongeluk of met vloeistoffen gemaakt zijn.

De toestellen die Apple wel wil maken, maar buiten de garantie vallen zijn bijvoorbeeld iPhones die vallen. Daarbij valt te denken aan een beschadigd scherm of knoppen die door de val missen. Ook een beschadigde audiopoort kan buiten de garantie om gerepareerd worden. Apple heeft een zogeheten AppleCare+-programma, waardoor klanten ook voor bepaalde gevallen gedekt zijn. De klant moet bijvoorbeeld 29 dollar extra geld betalen bij schade aan het scherm, terwijl er voor andere schade een bedrag van 99 dollar staat.

Reactie reparateurs

iPhones die helemaal niet te repareren zijn, hebben wat het bedrijf catastrofale schade opgelopen. Ook toestellen die gebruikmaken van een batterij die niet van Apple afkomstig is, zullen niet gerepareerd worden. Aan Business Insider laat een technicus van Apple weten dat er een zelfde soort document is voor alle producten van het bedrijf. Deze gebruiken inspecteurs meer voor een fysieke inspectie en het bepalen van de kosten. Een andere technicus geeft op zijn beurt aan dat de VMI nagenoeg niet gebruikt wordt, tenzij er een bijzonder probleem is.