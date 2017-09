HPE overtreft verwachtingen met kwartaalcijfers

Business

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft de financiële resultaten van het derde kwartaal bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat er niet alleen groei te zien is, maar ook dat de verwachtingen van Wall Street overtroffen werden. De netto omzet van het bedrijf kwam uit op 8,2 miljard dollar, wat omgerekend zo’n 6,9 miljard euro is.

Dat is de totale omzet van alle segmenten van HPE bij elkaar. Het grootste gedeelte was afkomstig uit de Enterprise Group, waar maar liefst 6,8 miljard dollar opgehaald werd. Met zijn softwaredivisie haalde HPE 718 miljoen dollar op, terwijl de financiële diensten 897 miljoen dollar opleverden. Dat laatste segment kende een groei van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Voor de Enterprise Group betekent het een groei van drie procent. Software nam echter met drie procent afnam.

Whitman en verwachtingen

CEO Meg Whitman noemt de resultaten dan ook een bemoedigend teken van de progressie die het bedrijf maakt. Zij kwam in dit kwartaal overigens veelvuldig in het nieuws vanwege het feit dat taxidienst Uber haar als ideale nieuwe CEO zou zien. Toen liet ze op Twitter al weten dat Meg Whitman niet de nieuwe directeur van Uber zou worden, aangezien er nog genoeg werk te doen is bij HPE.

Beleggers verwachtten van het bedrijf een omzet van 7,49 miljard dollar, terwijl er van een non-GAAP van 0,26 dollar per aandeel uitgegaan werd. In werkelijkheid viel de omzet dus een stuk hoger uit en dat geldt voor de non-GAAP ook. Zo boekt het bedrijf per aandeel een resultaat van 0,30 dollar. Zelf voorspelde HPE overigens cijfers tussen de 0,24 dollar en 0,28 dollar per aandeel.

Winst

Toch deed HPE ook forse uitgaves, en wel een totaal van iets meer dan 8 miljard dollar. Vooral de kosten voor verkoop, die rond de 5,5 miljard uitkomen, valt hoog uit. Het bedrijf weet met 165 miljoen dollar uiteindelijk wel zwarte cijfers te schrijven. Dat is op zich een verbetering ten opzichte van het kwartaal daarvoor, toen er nog een verlies van 612 miljoen dollar geschreven werd. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is de winst echter lager uitgevallen, toen er nog een mooi bedrag van zo’n 2,3 miljard dollar behaald werd. Vooral de inkomsten uit voortgezette activiteiten maken dat verschil, die vorig jaar 2,6 miljard dollar opleverden en nu 61 miljoen dollar.