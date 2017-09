Windows 10 S upgraden naar reguliere Windows-versie langer mogelijk

Apps & Software

Microsoft heeft vandaag aangekondigd dat gebruikers van Windows 10 S apparaten langer gratis kunnen upgraden naar Windows 10 Pro. Eerder dit jaar had het bedrijf nog besloten dat het tot eind 2017 kon, maar nu mag het tot 31 maart 2018.

Dat meldt Microsoft in een blogpost van 5 september, waarin het schrijft dat de Surface Laptop in meer kleuren beschikbaar komt. Tegelijk staat er onderaan dat bericht een veel interessanter nieuwtje: “we breiden de mogelijkheid om gratis te wisselen van Windows 10 S naar Windows 10 Pro uit tot 31 maart 2018.”

Waarom Microsoft precies voor die nieuwe ‘deadline’ kiest is niet bekend, al schept een zinnetje in de blogpost wel wat duidelijkheid. “Voor mensen die erachter komen dat ze een applicatie nodig hebben die nog niet beschikbaar is in de Store, of die vanuit een andere bron geïnstalleerd moet worden, breiden we de mogelijkheid om te wisselen uit.’

Windows 10 S

Het hele idee achter de in mei gepresenteerde, uitgeklede variant van Windows 10, is dat deze op hele lichte apparaten draait en het op kan nemen tegen bijvoorbeeld Google Chrome OS. Gebruikers kunnen enkel apps installeren die in de Windows Store staan. Daarin missen nog een boel apps, zo schrijft ZDNet dat de beslissing van Microsoft wellicht te maken heeft met het ontbreken van een iTunes-app.

Microsoft stelt zelf dat het systeem een stuk veiliger is dan een reguliere Windows 10-installatie, bovenal doordat er alleen goedgekeurde apps geïnstalleerd kunnen worden. Tegelijk zorgt dat dus voor beperkingen en dat erkent Microsoft door upgrades mogelijk te maken.