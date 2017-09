Western Digital biedt aan uit consortium voor overname Toshiba te stappen

Business

Western Digital heeft aangeboden om zich terug te trekken uit het consortium dat biedt op de chipafdeling van Toshiba. Dat is nodig omdat er tot dusverre geen deal gemaakt is, die niet afgewezen wordt door de mededingingsautoriteiten. In ruil hiervoor zou Western Digital wel een sterkere positie willen in een grote fabriek in Japan.

Dit melden anonieme bronnen van persbureau Reuters vandaag over het bod. Western Digital hoort bij een consortium dat onder meer bestaat uit investeringsmaatschappij KKR & Co en de twee Japanse fondsen Innovation Network of Japan en de Development Bank of Japan. Samen bieden ze 17,4 miljoen dollar voor de chipafdeling van Toshiba.

Gesprekken vorderen echter niet zo snel als gehoopt, mede omdat men bang is dat de Japanse overheid alsnog geen toestemming geeft, als Western Digital een te groot aandeel krijgt in de chipafdeling. Om die reden biedt Western Digital nu dus aan om zich terug te trekken uit het consortium.

In ruil daarvoor vraag het wel een sterkere positie in een grote chipfabriek in Japan. Het gaat om de voornaamste productiefaciliteit van de NAND-geheugenchips van Toshiba en WD wil een aantal garanties voordat het zich terugtrekt. Zo moet het ervan verzekerd worden dat de twee bedrijven gezamenlijk in een nieuwe productielijn investeren. Mocht Toshiba hiermee akkoord gaan, dan zou de verkoop wel eens snel door kunnen gaan.

Meerdere partijen

Ondanks dat het consortium van Western Digital wel serieus kans maakt om uiteindelijk de chipafdeling over te nemen – mede door de aanwezigheid van de twee Japanse firma’s – zijn er meer partijen met interesse. Zo biedt Bain Capital in samenwerking met onder meer Apple maar liefst 19 miljard dollar voor de chipafdeling.

Vandaag vinden er naar verluidt gesprekken plaats binnen het bestuur van Toshiba, waarin overwogen zal worden om akkoord te gaan met de plannen van Western Digital. Als dat zo is, kan het ervoor zorgen dat Toshiba toch op tijd zijn financiële problemen oplost en niet een tweede jaar op rij in het rood komt te staan.