Vosko brengt zijn cloudplatform onder in NetApp-datacenter

Services

Vosko laat in een persbericht weten dat het een samenwerking aangaat met NetApp. De ICT-solutionprovider brengt door de overeenkomst zijn Vosko Enterprise Cloud Infrastructure-platform (VECI) onder in het datacenter-portfolio van NetApp.

In de aankondiging geeft Vosko aan dat na grondig onderzoek NetApp SolidFire de beste match bleek voor het VECI-platform. Dit vanwege de levering van de meest optimale scale-out, Quality of Service en automatisering. Het gekozen platform van NetApp is een all-flash, software defined datacenteroplossing voor middelgrote en grote bedrijven en serviceproviders.

Vosko benadrukt dat de ontwikkeling van de VECI-oplossing een belangrijk stap is om zijn doel te behalen. Het bedrijf wil een toonaangevende datacenterspecialist in Nederland worden. Door een datacenteroplossing te bieden die zorgt voor eenvoud en snelheid bij het inzetten van applicaties moet dat gerealiseerd worden. De VECI-oplossing belooft toegevoegde waarde door het automatiseren van compute, networking, services, hypervisor en storage.

Reacties beide partijen

Solidfire werd twee jaar geleden door een overname toegevoegd als onderdeel van NetApp. In het persbericht geeft NetApp dan ook aan blij te zijn met de keuze van Vosko om voor het datacenter-portfolio te kiezen. Het bedrijf laat weten dat Vosko met SolidFire als basis een groot zakelijke cloudoplossing kan bieden die past in tal van sectoren. Daarbij valt te denken aan de zorg, het onderwijs, de financiële dienstverlening en de overheid. Naast de eerder genoemde mogelijkheden geeft NetApp aan ernaar uit te kijken om de komende tijd gezamenlijke interessante projecten te starten.

Volgens Vosko willen klanten keuzevrijheid als het gaat om hun applicaties en data, en dat wordt er met de samenwerking geboden. Zaken als risico, kosten en compliancy worden meegenomen bij de keuzen voor een leverancier. Vosko geeft verder aan dat traditionele oplossingen leiden tot bottlenecks, maar bij NetApp is dat niet het geval. Die partij biedt een nieuwe set oplossingen ter ondersteuning van de transitie naar een hybride model en gebaseerd op een echte cloudarchitectuur.