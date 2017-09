‘VS presenteren volgende week soepelere regels voor proeven met autonome auto’s’

Business

De Verenigde Staten staan op het punt nieuwe regelgeving voor zelfrijdende auto’s te presenteren. Iets meer dan drie maanden geleden verzochten autofabrikanten aanpassing van de regels, zodat meer autonome voertuigen getest konden worden. Het lijkt erop dat de Amerikaanse overheid daarmee akkoord gaat.

Volgens persbureau Reuters zal Elaine Chao, de Amerikaanse minister van transport, de nieuwe regels aankomende dinsdag presenteren. Verwacht wordt dat er dan op woensdag over gestemd wordt in het Huis van Afgevaardigden en dat de ontwikkeling en uitrol van autonoom rijdende voertuigen dan in een stroomversnelling terecht kan komen.

Veel autofabrikanten hebben zich ten doel gesteld tegen 2020 of 2021 autonome voertuigen op de markt te brengen. Daarvoor moeten veel proeven uitgevoerd worden, maar de huidige regelgeving maakt het in sommige gevallen nog best ingewikkeld om snel een voertuig te kunnen testen. Nieuwe regels zouden daar verandering in kunnen brengen.

Het persbureau stelt op basis van de bronnen dat de Amerikaanse overheid de komende drie jaar het aantal auto’s die uitgezonderd zijn van de regels verhoogt. Komend jaar zouden er al 25.000 voertuigen uitgezonderd zijn en over drie jaar kan dat aantal oplopen naar 100.000. Het gaat dan om voertuigen die autonoom en zonder menselijke chauffeur mogen rijden.

Regels onder Obama

Onder President Barack Obama werden in september 2016 regels voor het testen van zelfrijdende voertuigen ingevoerd. Autofabrikanten kregen de oproep om vrijwillig details over de veiligheidssystemen die ze inbouwen vrij te geven. Daarnaast zouden autonome voertuigen eerst door de overheid gekeurd moeten worden, alvorens ze de weg op mogen.

Bedrijven als Waymo, General Motors, Ford, Uber en Tesla voeren allemaal proeven uit met autonome voertuigen en vinden dat de regels afgezwakt moeten worden. Op die manier zouden de nieuwe technologieën sneller verbeterd kunnen worden en de auto’s sneller de weg op kunnen. Consumentenorganisaties vinden juist dat de regels aangescherpt moeten worden, om potentieel onveilige situaties te voorkomen.