‘Er komt geen Qualcomm Snapdragon 836-processor’

Hardware

De afgelopen tijd hoorden we een boel geruchten rond de Google Pixel 2 en Pixel 2 XL. Die toestellen zouden beschikken over de Qualcomm Snapdragon 835 of een iets krachtigere Snapdragon 836. Maar nu blijkt dat er geen Snapdragon 836 in de maak is.

Dat blijkt uit een bericht van XDA Developers. De site sprak met bronnen binnen Qualcomm, die stellen dat de Snapdragon 836 niet de volgende premium processor wordt van Qualcomm voor zijn partners. “Er is geen, en er komt nooit een Qualcomm Snapdragon 836”, schrijft de site. Maar ook Android Police stelt dat de iets verbeterde versie er niet komt.

Waar verwacht zou worden dat Qualcomm met een iets krachtigere variant van de Snapdragon 835 zou komen, zoals het in het verleden deed met de Snapdragon 800 en 801 en met de 820 en 821, zal dat bij de Snapdragon 835 dus niet het geval zijn. Dat gebeurde in het verleden al eens eerder: er kwam ook geen iets verbeterde versie van de Snapdragon 810.

Evan Blass, de bron van het oorspronkelijke gerucht over de Snapdragon 836 in de Pixel-telefoons, reageerde op Twitter op het nieuws van XDA Developers. Hij stelt dat zijn bron erg betrouwbaar is en dat hij niets gehoord heeft over het uitblijven van een Snapdragon 836. Dus denkt Blass dat de processor er toch gewoon zal komen.

Google Pixel 2 en Pixel 2 XL

De opvolgers van de Google Pixel-toestellen zullen naar het schijnt in een 5,99-inch en 4,97-inch variant uitgebracht worden. Beiden draaien straks op het kortgeleden gelanceerde Android Oreo en beschikken naar verluidt over 4 GB aan werkgeheugen. De Pixel 2 zou verder beschikken over 64 GB aan opslaggeheugen en de Pixel 2 XL over 128 GB. Ook hebben we gehoord dat de toestellen zullen beschikken over knijpbediening.