Ewent lanceert nieuwe kaartlezer, de EW1075

Ewent komt met een nieuwe kaartlezer. Het gaat om de EW1075 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) die gebruikt kan worden voor het lezen van zowel een microSD-kaart, als de grotere SD-kaart.

Deze stick heeft aan beide uiteindes een USB-aansluiting. Het gaat daarbij om de USB-types A en C, waardoor de kaartlezer op een gemiddelde laptop of een wat nieuwere laptop aangesloten kan worden. Zo zit er bijvoorbeeld in de nieuwe modellen Macbook Pro een USB-C-poort. Deze accessoire lijkt dat probleem omver te helpen door over beide aansluitingen te beschikken.

Ewent geeft op zijn productpagina aan dat het product werkt op laptops en computers. Het is dus niet duidelijk of ook smartphones gebruik kunnen maken van de lezer. Telefoons van onder meer Huawei en OnePlus beschikken over USB-C. Het is in de praktijk denkbaar dat het apparaatje te gebruiken is voor een smartphone zonder eigen microSD-slot. Dan zou je bijvoorbeeld gefilmde beelden tijdens je vakantie kunnen uploaden vanaf je telefoon naar Dropbox.

Productdetails

De meest gebruikte geheugenkaarten worden allemaal ondersteund door de EW1075. Zo kunnen SD, SDHC, SDXC of microSD terecht in het compacte apparaat. Ook T-FLASH kaarten zijn geschikt voor de accessoire. Overigens maakt deze Ewent kaartlezer gebruik van de USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) standaard, waardoor er een overdrachtssnelheid tot 5 Gbit/s gerealiseerd wordt.

Verder komt de EW1075 met afdekklepjes voor beide USB-aansluitingen. Deze worden meegeleverd om eventuele stofjes te weren of beschadigingen te voorkomen. Ewent geeft het apparaatje een adviesprijs mee van 16,99 dollar.