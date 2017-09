Facebook biedt honderden miljoenen aan muzieklabels om rechtenproblemen te voorkomen

Business

Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, heeft in het verleden wel eens gezegd dat hij denkt dat binnen een jaar of vijf, zijn sociale medium alleen nog maar vol staat met video’s. Potentieel problematisch is het feit dat gebruikers soms liedjes onder zelfgemaakte filmpjes zetten, zonder dat ze daar de rechten voor hebben. In principe moet Facebook die video’s offline halen, maar daar wil het verandering in brengen.

Financieel persbureau Bloomberg stelt dat Facebook grote platenlabels en muziekuitgeverijen honderden miljoenen dollars biedt, zodat gebruikers van het sociale netwerk legaal liedjes kan gebruiken in hun video’s. Onder de huidige wetgeving moet Facebook video’s die inbreuk maken op auteursrechten van de site verwijderen. Dat wil het bedrijf echter voorkomen.

Het sociale netwerk onderhandelt al maanden met rechthebbenden, zoekend naar een oplossing. Facebook heeft onder meer al toegezegd een systeem te bouwen dat muziek die inbreuk maakt op auteursrechten kan identificeren. Maar het kan tot wel twee jaar duren voordat Facebook daarmee klaar is en dat duurt te lang voor de partijen. Om die reden wil Facebook een deal sluiten die alle partijen tevreden stelt: zijn gebruikers – wier video’s dan niet langer offline gezet worden, maar ook de partners en adverteerders die vrezen voor gerechtelijke problemen.

Spagaat voor rechthebbenden

Voor rechthebbenden op muziek, vormt de zaak Facebook een moeilijke spagaat. Als hun muziek gebruikt wordt, zonder dat daarvoor betaald is, lopen ze inkomsten mis. Maar het opsporen van illegaal gebruikte muziek, is aan henzelf. Tegelijk is het zo dat mensen die muziek toch wel gebruiken, of dat nou mag of niet. En dus is het lucratiever om te proberen inkomsten te vergaren via een deal met Facebook, dan zelf geld te steken in het opsporen van illegaal gebruikte muziek.

Ook vrezen de rechthebbenden dat ze een tweede YouTube creëren als er een deal gesloten wordt met Facebook. Op YouTube wordt veel muziek gestreamd, maar de inkomsten lopen achter. Dat willen de rechthebbenden natuurlijk liever voorkomen. En dus zoeken ze naar een manier om meer geld te verdienen, waarbij deze deal met Facebook mogelijk een nieuwe ingang vormt, mits het dus geen tweede YouTube wordt. Wat veel rechthebbenden betreft, betaalt die site veel te weinig aan muzikanten.

Toch is het niet een en al kommer en kwel als het aankomt op de huidige staat van de muziekwereld. De inkomsten groeiden afgelopen jaar met 5,9 procent, na jaren van dalende omzetten. Individuele bedrijven doen het vooral heel goed: de Universal Music Group, het grootste label, zag zijn omzet met 15,5 procent groeien afgelopen kwartaal en de Warner Music Group, nummer drie op de markt, meldde een groei van 13 procent.