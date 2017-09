Microsoft komt met update voor Office Insider build voor iOS

Apps & Software

Microsoft voert een update door in zijn iOS-versies van de Microsoft Office Insider build. Dat is een proefversie van de Office softwarebundel voor het mobiele besturingssysteem van Apple. Microsoft voert regelmatig updates door in bèta om zo uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. In augustus schreven we ook over de nieuwe uitvoering van Office Insider voor iOS.

Deze versie krijgt het nummer 2.5, of ook wel 17082904. In september werd versie 2.4 (17080700) uitgebracht. Overigens krijgt ook de Mac-previewversie een ander nummertje: 15.38 (170902) in plaats van 15,37 (170805). Toch kent de update voornamelijk vernieuwingen voor iOS. Beide uitvoeringen kunnen een extra bescherming verwachten waardoor kwaadaardige links in de programma’s geblokkeerd worden. Dat maakte Microsoft vorige maand al bekend, maar de Mac-versie hoeft deze maand verder niets nieuws te verwachten.

De nieuwe functies van september

Er zijn echter wel nieuwe Office-functies voor het mobiele besturingssysteem van Apple onthuld. Zo moet real-time samenwerken met anderen beter verlopen in de aankomende versie van Word. De gebruiker kan voortaan zien waar anderen aan het werk zijn en welke veranderingen er plaatsvinden terwijl zo’n andere persoon typt.

Voor gedeelde bestanden komt er de mogelijkheid om signalen in te stellen. Deze functionaliteit zal verschijnen in Word, Excel en PowerPoint. Door naar het Account-menu te gaan, kun je selecteren of je een notificatie wil ontvangen als er een update in een bestand die gedeeld is met anderen plaatsvindt.

Microsoft hoopt daarnaast dat gebruikers van een iPad efficiënter kunnen werken door de introductie van een nieuwe functie. Het bedrijf test in Outlook de mogelijkheid om berichten in full-screen te bekijken. Anderzijds is ook de dataplanner aangepast en kan er in de kalender snel geschakeld worden. Er zijn ook nieuwe shortcuts voor het toetsenbord zodat e-mailen makkelijker gaat. Tot slot komt er nog de nieuwe optie “Share one slide” bij voor PowerPoint. Hierdoor hoef je niet de gehele presentatie te versturen als er slechts één dia gedeeld moet worden.