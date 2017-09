Microsoft brengt andere kleuren Surface Laptop naar Nederland

Consumer

Waar wij Nederlanders de Surface Laptop nu vooral kennen van zijn zilveren uiterlijk (al heeft het ook wat weg van grijs), moet daar spoedig verandering in komen. Microsoft laat namelijk weten dat er een aantal kleuren bijkomt. De teller komt daarmee op vier verschillende kleuren te staan.

De laptop zal voortaan naast de kleur zilver ook beschikbaar zijn in blauw, rood en goud. Zelf noemt Microsoft deze kleuren overigens Cobalt Blue, Burgundy en Graphite Gold. Burgundy is de Engelse naam voor bordeauxrood, dus dan weet jet ongeveer wat je kunt verwachten. De gouden uitvoering heeft op de foto’s op zijn beurt ook wel iets weg voor bruin, al heeft dat te maken met de stoffen behuizing rondom het toetsenbord.

Andere landen

Naast Nederland kunnen ook Canada, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Taiwan, Hongkong, China, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland de nieuwe kleuren tegemoet zien. Daarmee worden veel grote landen bereikt, al worden Spanje, Italië en Portugal bijvoorbeeld niet genoemd in deze lijst.

Overigens laat Microsoft weten dat het model Platinum i7 Surface Laptop voortaan beschikbaar is in Japan, Hongkong en Taiwan. De laptop komt standaard met Windows 10 S. Microsoft hield een promotionele actie om tot het einde van het jaar gratis te upgraden naar Windows 10 Pro, maar ook daar heeft het bedrijf wat over te melden. Eerder vandaag schreven we namelijk dat de gratis overstap verlengd wordt tot 31 maart 2018.

Surface-pc’s

Overigens ging de lancering van de Surface Laptop niet helemaal zonder problemen. Zo nam Consumer Reports – de Amerikaanse evenknie van de Nederlandse Consumentenbond – drastische maatregelen tegen de complete line-up van Surface-pc’s. Het ‘recommended’-logo werd bij alle Surface-pc’s ingetrokken. Microsoft reageerde op de aantijgingen omtrent de betrouwbaarheid van de Surface-pc’s en er dook ook een interne memo op. Daarin geeft Microsoft meer cijfers vrij op basis van informatie die het bedrijf zelf verzamelde.