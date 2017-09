HPE gaat Cloud Technology Partners overnemen

Business

Hewlett Packard Enterprise (HPE) is van plan om Cloud Technology Partners (CTP) over te nemen, een bedrijf dat zich bezig houdt met clouddiensten. Dat heeft HPE zelf bekendgemaakt. Dankzij de overname moet Pointnext een boost krijgen, een organisatie die HPE eerder dit jaar opzette voor het adviseren en helpen van bedrijven.

Met het aantrekken van CTP wil HPE een aantal diensten van dat bedrijf in Pointnex integreren. Daaronder valt onder meer het bepalen welke applicaties in een privé-, gehoste- of publieke cloud moeten vallen. Ook de migratie moet versoepelen, waardoor organisaties beter zullen begrijpen hoe ze innovatief in de cloud kunnen zijn. Gebruikers van Pointnext moeten zo inzicht krijgen in het beter naleven van regelgeving en risico’s beter beheersen.

CTP richt zich op het helpen van bedrijven door voor hen cloud computing mogelijkheden te plannen en ontwikkelen. Het bedrijf bestaat inmiddels zeven jaar en vestigt zich in de Amerikaanse stad Boston. Klanten van CTO zijn onder meer Land O’Lakes, een voedselbedrijf dat onder meer in de melkindustrie aanwezig is, en Avid Technology, een specialist in multimedia softwaretools. CTP werkt echter gericht samen met zijn klanten om te bepalen welke clouddienst het best past. Dat kan bijvoorbeeld Microsoft Azure, Amazon Web Services of OpenStack zijn.

Activiteiten HPE

Het is niet bekend welk bedrag HPE zal betalen voor de overname. CTP haalde ongeveer 34 miljoen dollar (28,5 miljoen euro) op tijdens investeringsrondes. Toch is dit alweer de vijfde technologische overname van HPE dit jaar. In januari werd datacenterhardwarebedrijf SimpliVity voor 650 miljoen dollar (544 miljoen euro) overgenomen en in mei volgde dataopslagbedrijf Nimble Storage voor 1,09 miljard dollar (914 miljoen euro). Over de overnames van cloudanalysespecialist Cloud Cruiser en beveiligingsanalysebedrijf Niara zijn geen details bekend.

Eerder op woensdag maakte HPE de kwartaalcijfers over de voorgaande drie maanden bekend. Daaruit bleek dat het bedrijf niet alleen groei wist te noteren, maar ook de verwachtingen van beleggers overtrof. Meer daarover lees je in ons artikel.