Huawei onthult Mate 10 op 16 oktober

Mobile

Huawei laat in een Twitter-bericht weten wanneer het zijn nieuwe vlaggenschip uit de doeken zal doen. Het gaat om de Huawei Mate 10 series, waartoe ook de Mate 10 Pro behoort. Het bedrijf zal de wereld officieel kennis laten maken met de smartphones op 16 oktober.

Huawei schrijft in de uitnodiging dat de vlaggenschepen zullen draaien op de chipset Kirin 970. Deze SoC, waar we maandag al over schreven, onthulde de Chinese smartphonemaker tijdens gadgetbeurs IFA. De Kirin 970 zal zich voornamelijk focussen op het aandrijven van kunstmatige intelligentie (AI). Om dat te realiseren combineert Huawei het vermogen van de cloud met de snelheid en het reactievermogen van native AI-processing. Huawei gebruikt daarvoor een 8-core CPU en een nieuwe generatie 12-core CPU. Bovendien telt de chipset 5,5 miljard transistors op een opervlakte van één centimeter, vanwege het gebruik van een 10nm-proces.

Bekende details

Hoewel Huawei zelf de aanwezigheid van de Kirin 970 bevestigd, zijn er ook al andere specificaties die we mogen verwachten. De afbeelding bevestigt een nagenoeg randloos beeldscherm. Er wordt daarnaast sowieso een dubbele camera aan de achterkant verwacht. Huawei zal de camera samen met Leica ontwikkelen. Eén van de lenzen is 12 megapixel, de andere 20 megapixel. Dat blijkt uit een video die Huawei eerder op zijn Duitse Youtube-kanaal plaatste. Het toestel lijkt zich dus onder andere te focussen op de camera.

Ook moet de batterij langer mee gaan en beschikt de smartphone waarschijnlijk over snelle oplaadtechnologie. Voor meer details is het wachten op de officiële presentatie op 16 oktober, die overigens plaatsvindt in München. Wellicht dat er voor die tijd details uitlekken. We houden het uiteraard in de gaten. Zodra Huawei zijn aankomende vlaggenschepen presenteert, lees je dat uiteraard op Techzine.