Google brengt Chrome 61 uit

Google heeft bekendgemaakt een nieuwe versie van zijn webbrowser te lanceren. Chrome 61 voegt een aantal ondersteuningen voor ontwikkelaars toe. Het gaat daarbij om JavaScript-modules, WebUSB-api’s en WebShare-api’s. Ook komt er een aantal fixes naar de webbrowser.

Chrome 61 voegt ondersteuning voor JavaScript-modules toe met programmeertaal. Dit wordt ook wel geschreven als <script type=”module”>. Dit maakt het voor Chrome onder meer mogelijk om voordeel te halen uit caching, duplicaties op een pagina te voorkomen en scripts in de juiste volgorde uit te voeren. Dit standaard modulesysteem brengt de manier waarop modulaire Javascript geschreven en verscheept kan worden samen. Google belooft de functie in de toekomst ook naar Node te brengen.

Twee api’s

Web Share-api maakt het voor ontwikkelaars makkelijker om de gebruikers van hun diensten bijvoorbeeld content te laten delen op social media. Daarvoor moet een share-knop voor ieder medium apart geprogrammeerd worden. Soms levert dat problemen op als het niet passen binnen de UI en het toevoegen van code van een andere website. In Chrome 61 wordt dat eenvoudiger doordat pagina’s het menu op een smartphone om tekst en links te delen kunnen oproepen. Een ontwikkelaar moet hiervoor de code navigator.share gebruiken. Google wil dit ook naar web-apps brengen.

De andere api met de naam WebUSB stelt webapplicaties in staat om te communiceren met USB-apparaten nadat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. De techgigant reageert daarmee op het gebruik van gespecialiseerde educatieve, wetenschappelijke, industriële of andere USB-apparaten in de browser. Google geeft zelf aan dat dat voorheen moeilijk was.

Kwetsbaarheden

Tot slot voert het bedrijf een update door die een aantal kwetsbaarheden oplost, valt te lezen in een ander bericht. In totaal gaat het om 22 stuks, waarvan er zes als ernstig gezien worden. Eén daarvan voorkomt https-downgrade-mogelijkheid bij redirects, een ander lost een heap buffer overflow-probleem bij WebGL-verwerking op. Chome 61 is beschikbaar voor besturingssystemen Windows, macOS, Linux en Android.