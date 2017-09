IBM en MIT gaan samenwerken aan AI

Business

Zowel MIT als IBM zijn toonaangevend op het gebied van kunstmatige intelligentie en gaan nu samenwerken. IBM heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor tien jaar een onderzoekspartnerschap heeft gesloten met de universiteit, die meer dan 250 miljoen dollar waard is.

Binnen de investering, die vandaag door IBM werd aangekondigd, worden meer dan honderd onderzoekers van beide organisaties aan het werk gezet. Zij zullen onderzoek doen naar vier focusgebieden binnen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Die zijn door IBM als volgt uiteen gezet:

AI algoritmes: er zal gekeken worden naar de ontwikkeling van geavanceerde algoritmes die machine learning uitbreiden. AI-systemen moeten in de toekomst niet alleen gespecialiseerde taken op zich kunnen nemen, maar ook breder inzetbaar worden.

Fysica van AI: ook wordt er onderzoek gedaan naar hardware, apparaten en AI-architecturen die de toekomstige bouw van AI-modellen moet vormgeven. Cruciaal hierin is een tweeslag: onderzoek naar quantum computers en de rol die zij kunnen spelen bij de ontwikkeling van AI en omgedraaid.

Toepassingen van AI: er zal ook naar nieuwe praktische toepassingen van AI gekeken worden. Zo willen IBM en MIT onderzoek op gebieden als gezondheidszorg en security doen.

Voordelen voor iedereen: ook wil men verkennen hoe AI economische en sociologische voordelen kan bieden voor een brede groep mensen, gemeenschappen en bedrijven. De economische impact van AI staat daarin centraal.

Het is niet bepaald de eerste keer dat IBM en MIT samenwerken aan een onderzoek. Vorig jaar nog lanceerden IBM en het MIT Department of Brain and Cognitive Sciences een onderzoek naar machine vision. Ook heeft IBM meerdere jaren samengewerkt met IBM’s Broad Institute en Harvard aan een studie nar de effecten van AI op gentechnologie.