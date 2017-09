‘Markt voor AI-chips in 2025 bijna 60 miljard dollar waard’

Business

De chipmarkt voor kunstmatige intelligentie (AI) zal de komende jaren flink groeien. Vorig jaar werd er nog een waarde genoteerd van 1,4 miljard dollar, maar in 2025 zal dat vele malen hoger liggen. Volgens Tractica, een bedrijf dat zich bezighoudt met AI, zal de markt in dat jaar naar schatting 59,8 miljard dollar (50 miljard euro) omzet genereren.

Momenteel springen de meeste grote speler in de IT-sector al in de ontwikkeling van AI-chips en applicaties. Daarmee willen zij hun aanwezigheid laten blijken. Kijkend naar de grafiek die Tractica publiceerde komt er vooral vanaf 2020 een explosieve groei. In dat jaar zal de markt voor het eerst meer dan 10 miljard dollar waard zijn.

In het derde kwartaal van 2016 schetste Tractica eveneens een beeld van de AI-markt. De huidige voorspellingen zijn dan ook een upgrade van wat het bedrijf toen meldde. Met de nieuwe cijfers speelt Tractica in op de verandering en ontwikkeling in de AI-sector, die hoger blijken dan aanvankelijk gedacht. De interesse van bedrijven en instituten over de hele wereld voor het implementeren van AI-systemen neemt namelijk alsmaar toe.

Vraag van sectoren

Volgens Aditya Kaul, leider van het onderzoek, liggen de mogelijkheden voor AI in het komende decennium in adverteren, de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, consumer en de ruimtevaart. Al deze sectoren streven ernaar geavanceerde data-analyses en inzichten te krijgen. Zij willen daarmee zakelijke processen en de ontwikkeling een nieuwe businessmodel in kaart brengen. Andere belangrijke industrieën voor AI zijn automotive, business services, investment, media en entertainment en wetshandhaving.

Met de ontwikkeling van AI-chips richten ontwikkelaars zich ook op machine learning en diepe neurale netwerken. Het gaat om onder andere ASICs-, GPU-, FPGA- en CPU-chipsets. Bedrijven die zich daarmee bezig houden zijn Nvidia, Intel, Qualcomm, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, IBM, Samsung, Huawei, Baidu en Tencent. Huawei onthulde recentelijk tijdens gadgetbeurs IFA nog de Kirin 970, een chipset die is gericht op AI. Een teken dat bedrijven inderdaad veel zien in AI.