Apple naarstig op zoek naar nieuwe schermleverancier OLED iPhone

Mobile

Samsung Display is zeer ervaren in de productie van OLED-schermen voor smartphones. Dat laten de Galaxy S8 en Note 8 wel zien. En dus vertrouwt Apple op het bedrijf voor de productie van de ingewikkelde iPhone 8. Die schermen hebben een uitsparing bovenin en dat is moeilijk te maken. Apple zou nu hard op zoek zijn naar een nieuwe leverancier.

Volgens KGI-analist Ming-Chi Kuo is Samsung momenteel de enige leverancier van schermen voor de iPhone 8. Daarmee staat het bedrijf in een machtige positie en dat wil Apple natuurlijk niet. Samsung kan op dit moment namelijk de prijzen van de schermen bepalen, zonder dat er concurrenten zijn die lagere prijzen kunnen hanteren, waardoor de schermen duur zijn.

Hoge prijzen

Apple betaalt volgens Kuo op dit moment tussen de 120 en 130 dollar per scherm. Dat is significant meer dan het bedrijf betaalde voor de 5,5-inch iPhone 7 Plus. Het lcd-scherm van die smartphone kostte tussen de 45 en 55 dollar per stuk om te maken. De hogere prijs van die schermen heeft weer invloed op de daadwerkelijke kostprijs van de iPhone 8.

Recent hoorden we nog dat Apple de premium OLED-telefoon voor 999 dollar zal slijten aan de consument. Daarmee is het de duurste smartphone die het bedrijf ooit heeft gemaakt en dat lijkt deels te wijten te zijn aan de dure schermen. Daar komen de gigantische marges die Apple heeft op de smartphones bij, waarmee je al snel op dat soort prijzen uitkomt.

Nieuwe functies

Als Apple dinsdagavond de iPhone 8 onthult, is het een smartphone met een opvallend nieuw ontwerp. Het scherm zal vrijwel de hele voorkant bedekken, met enkel een opvallende uitsparing voor de selfiecamera, 3D-sensor en stereospeaker. Het toestel kan met gezichtsherkenning ontgrendeld worden en draadloos opgeladen worden.

Op 12 september vindt in het nieuwe hoofdkantoor van Apple de presentatie van de nieuwe iPhones plaats.