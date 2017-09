Apple en Amazon zitten achter rechten op James Bond-franchise aan

Business

Toen in 2015 de film Spectre verscheen, verliepen de distributierechten van Sony op de James Bond-films. Nu zoekt productiemaatschappij MGM naar nieuwe kandidaten. Niet alleen zijn er traditionele Hollywood-studio’s die bieden, ook blijken twee opvallende bedrijven achter een deal aan te zitten.

The Hollywood Reporter meldt dat zowel Apple als Amazon vol inzetten op het verkrijgen van de distributierechten. Dat is interessant, want het gaat immers om technologiebedrijven die nog niet veel ervaring hebben met het distribueren van films. Enkel Amazon doet dat zo nu en dan voordat het nieuwe films uitbrengt om zijn platform Amazon Prime Video.

Dat Amazon en Apple flink inzetten op het verkrijgen van de distributierechten, laat zien dat de twee bedrijven serieuze plannen hebben. Beiden willen ook de rechten op de franchise in handen hebben, om meer dan alleen films uit te kunnen geven. Naar het schijnt zit vooral Apple ook achter de televisierechten aan.

Apple & streaming

Gezien de recente geruchten dat Apple druk bezig is een eigen videodienst te lanceren à la Netflix en Amazon Prime, is het niet heel raar dat het bedrijf achter James Bond aan zit. Die franchise is ontzettend populair en al meer dan vijftig jaar oud. Desondanks komen er sinds de films begonnen, alleen maar films uit die draaien om de hoofdpersoon.

Apple en Amazon schijnen beiden van mening te zijn dat er ook andere zaken mee gedaan moeten worden. Zo denkt men aan spin-offs rond andere personages, maar ook om een televisieserie om de 00-personages. Dat soort films en series passen binnen de huidige trends binnen de filmindustrie, waarin geprobeerd wordt franchises zoveel mogelijk uit te bouwen.

In elk geval zal het interessant zijn om te zien wat de Bond-franchise straks gaat doen. Komen de rechten bij Amazon of Apple, zouden die wel eens een streepje voor kunnen hebben op bijvoorbeeld Netflix, dat niet echt een spetterende franchise in handen heeft tot nu toe. Ook is het voor Apple handig om met dit soort merk zijn dienst te lanceren en voor Amazon om Prime Video zo populairder te maken.