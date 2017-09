Microsoft investeert meer in kwantumcomputing-onderzoek

Business

Microsoft zal de investeringen die het bedrijf doet in onderzoek naar kwantum computing verdubbelen. De techgigant tekent daarvoor een een lange termijn overeenkomst met Universiteit van Kopenhagen. Daardoor zal Microsoft de faciliteiten van North Campus van de universiteit uitbreiden, vlakbij het onderzoekscentrum Niels Bohr-instituut. Daar is specialisme van kwantummechanica aanwezig.

Het exacte bedrag dat Microsoft aan extra investeringen doet is niet bekend, al spreekt het bedrijf van meerdere miljoenen. Microsoft benadrukt dat de investering significant bedoeld is voor kwantum research binnen de Universiteit van Kopenhagen. Eén van de belangrijkste punten uit de overeenkomst is dat Microsoft een state-of-the-art research and development laberatoria brengt naar de North Campus.

Inhoud overeenkomst

Voor de nieuwe overeenkomst waren er al Microsoft-medewerkers aanwezig in de universiteit, maar door de nieuwe overeenkomst zullen meer werknemers zich vestigen in de universiteit. Het gaat daarbij onder meer over engineers en ontwikkelaars. Zij werken samen met het personeel van de universiteit voor het ontwikkelen van de topological kwantumcomputer.

De samenwerking tussen de twee partijen zal gebaseerd zijn rondom de Centre for Quantum Devices (Qdev) en staat onder leiding van professor Charles Marcus. Hij is de Scientific Director of Station Q Copenhagen van Microsoft. In de overeenkomst zijn overigens de licentierechten van zowel Microsoft als de Universiteit van Copenhagen opgenomen.

Andere overeenkomst en bedrijven

Eerder dit jaar kondigde Microsoft een overeenkomst van vijf jaar met Purdue University aan. Ook met deze partij is de techgigant overeengekomen om kwantumcomputer verder te ontwikkelen. Daardoor moet er een robuuste en schaalbare kwantumcomputer gebouwd worden. In het geval van Kopenhagen gaat het over een schaalbare kwantumcomputer die bedoeld is voor algemeen gebruik.

Ook andere bedrijven steken veel tijd en geld in het maken van kwantumcomputers. Zo maakte Google in juli bekend een volgende stap te gaan maken met de technologie. Daarin zal het techbedrijf kwantumcomputer naar de cloud brengen.