Gratis Chromebooks moeten Azure-klanten naar Google Cloud lokken

Google probeert klanten van Microsoft Azure naar zijn eigen clouddienst te trekken op een wat ongebruikelijke manier. De techgigant stuurt namelijk gratis Chromebooks naar bedrijven die de clouddienst van Microsoft gebruiken, zo weet Petri.

Daarmee laat Google nog maar eens zien hoe belangrijk de cloud is. Naast deze twee partijen is ook Amazon Web Services een grote speler op dit gebied. Een selectie bedrijven die Azure gebruiken krijgen echter pakketjes van Google en daarin wordt zelfs aangeboden een Chromebook toe te sturen. Daarmee kan de Azure-klant ontdekken wat de Google Cloud te bieden heeft.

Het pakketje bevat ook quotes van klanten die beschrijven wat ze van Google Cloud Platform vinden. Het gaat bijvoorbeeld om Spotify en Evernote. De muziekstreamingsdienst geeft aan dat het bouwen op Google’s data-infrastructuur een significant voordeel oplevert. Evernote gaat op zijn beurt weer in op de beveiligingsmogelijkheden die de clouddienst biedt. De clouddienst van Google zou zorgen voor betere beveiliging en betere encryptie.

Opmerkelijke stap

Hoewel een gratis Chromebook leuk klinkt, is het niet aannemelijk dat veel bedrijven met miljoenenomzetten zullen overstappen wegens het presentje van Google. Een Chromebook kost namelijk rond de 200 euro, wat natuurlijk niet veel is voor de grote partijen waar de techgigant op mikt. Wel geeft de Chromebook een goed beeld van de dienst, aangezien de laptop onder meer bedoeld is voor Google Hangout.

Google is een grotere speler in de consumentenmarkt voor cloud dan Microsoft, maar op de zakelijke markt vechten de partijen elkaar de tent uit. AWS is voorlopig de grootste partij op het gebied van cloud, een markt die de komende jaren naar verwachting nog fors door gaat groeien. Er staat dus nogal wat op het spel. Een paar Chromebooks is voor Google een te verwaarlozen investering als je kijkt naar wat er potentieel tegenover staat.