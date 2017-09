Galaxy Note 8 bijna 400.000 keer besteld op eerste dag

Mobile

De eerste dag waarop de Samsung Galaxy Note 8 in thuisland Zuid-Korea besteld kon worden, is qua aantallen aardig verlopen. Het bedrijf laat namelijk weten dat de smartphone 395.000 keer gereserveerd is. Een knappe prestatie gezien de problemen die er waren rondom voorganger Galaxy Note 7.

De voorganger wist in de eerste dertien dagen dat de smartphone voor besteld kon worden een aantal van 380.000 te behalen. Daarmee doet deze versie het dus al aanzienlijk beter dan de Galaxy Note 7. Ook rekeninghoudend met het prijskaartje is het aantal pre-orders van 400.000 best hoog. Het toestel gaat namelijk voor een bedrag van 999 euro over de toonbank.

Problemen en herstel

De Galaxy Note 7 was veelvuldig in het nieuws vanwege zijn problemen. De telefoon vloog in sommige gevallen in brand vanwege de accu. De batterij kon ontploffen, waarop Samsung besloot de telefoons terug te roepen. Samsung haalde de Galaxy Note 7 uit de verkoop en er volgde een onderzoek. Niet iedere klant leverde de smartphone in, al bleek uit onderzoek dat inderdaad de accu zorgde voor het gevaar.

Eerder dit jaar wist Samsung binnen twee dagen 550.000 pre-orders te halen met zijn Galaxy S8. Volgens analisten kan het aantal voor bestellingen van de Galaxy Note 8 in Zuid-Korea gedurende de eerste acht dagen oplopen tot één miljoen exemplaren, zo weet The Korea Herald. Samsung laat zelf weten dat de versie met een opslagcapaciteit van 64 GB het populairst is. 65 procent van de klanten kiest voor deze uitvoering. De meest gekozen kleur is blauw.

Release

De officiële lancering van de Galaxy Note 8 zal plaatsvinden op 21 september. Klanten die de telefoon pre-orderen kunnen de smartphone echter op 15 september verwachten. In Zuid-Korea kost de smartphone met 64 GB opslag 1,09 miljoen won, wat omgerekend zo’n 801 euro is. De grootste versie met 256 GB aan geheugen kost 1,25 miljoen won, wat neerkomt op 917 euro.

Samsung onthulde de Galaxy Note 8 eind augustus. Een uitgebreide indruk lees je in ons artikel, waarin we ingaan op alle specificaties, zoals de processor, camera’s en S Pen.