AVM presenteert FRITZ!Box 7590, zijn nieuwe DSL-vlaggenschip

Hardware

AVM heeft vandaag de FRITZ!Box 7590 onthuld. Het is een nieuwe router, ontwikkeld voor snelle DSL-aansluitingen. Dit nieuwe model biedt niet alleen dual-band WiFi AC + N voor integratie van veel verschillende mobiele apparaten en een groot bereik, ook is de router uitgerust van de nieuwste hardware architectuur.

De FRITZ!Box 7590 is uitgerust met onder meer ggiabit LAN, een compleet telefoonsysteem en een DECT-basisstation voor telefonie en smart-home-applicaties. De router is geschikt voor iedere DSL-aansluiting en met ondersteuning voor VDSL-35b (supervectoring) haalt de router downloadsnelheden tot 300 Mbps.

Snelle DSL-aansluiting

De FRITZ!Box 7590 is geschikt voor moderne IP-aansluitingen en analoge en ISDN-lijnen. Via de gigabit WAN-aansluiting is het apparaat te verbinden met een glasvezel- of kabelmodem. Een krachtige dual-core processor biedt snelle overdracht van alle data.

De FRITZ!Box 7590 haalt met behulp van 4 x 4 Multi-User MIMO-snelheden van 1.733 Mbps op de frequentieband 5 GHz en 800 Mbps op de frequentieband 2,4 GHz. De acht antennes zorgen verder voor een optimaal bereik. En dankzij band steering verbinden alle apparaten automatisch met het meest geschikte kanaal.

Makkelijk verbinding maken

Apparaten binnen het thuisnetwerk zijn dankzij de FRITZ!Box 7590 eenvoudig te verbinden. Bestaande telecommunicatie-apparaten zijn aan te sluiten op het DSL-model via de ISDN-S₀-bus en twee analoge poorten. Daarnaast biedt de router een uitgebreid telefoonsysteem voor onder meer IP-, ISDN- en analoge lijnen en een DECT-basisstation voor het aansluiten van draadloze telefoons en smart-home-applicaties.

Met de vier gigabit LAN-aansluitingen biedt de FRITZ!Box 7590 krachtige netwerkmogelijkheden. En de twee USB 3.0-aansluitingen integreren opslagmedia met datatransfersnelheden die tot vier keer hoger liggen dan die van het voorgaande model. Ook ondersteunen deze USB-aansluitingen apparaten als dongels en printers.

Energiebesparend & Nederlandse interface

De nieuwe FRITZ!Box biedt nog een aantal andere nieuwe functies. Voor het eerst zijn de led-lampjes op de router automatisch te dimmen, afhankelijk van de omgevingsverlichting. En ondanks de verhoogde routingprestaties en toegevoegde functies is de FRITZ!Box 7590 nog altijd energiezuinig.

De nieuwe FRITZ!Box 7590 is het eerste model dat met een volledig Nederlandse interface wordt geleverd. Zoals alle FRITZ!Box-modellen biedt ook deze router toegang tot de gratis FRITZ!OS-app. Met deze app zijn functies als een firewall, WiFi-toegang voor gasten en MyFRITZ! eenvoudig in te stellen en blijft de router goed beveiligd en up-to-date.

De FRITZ!Box 7590 is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 289 euro.