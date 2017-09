Stride is de volgende concurrent van Slack

Business

Er komen steeds meer concurrenten voor Slack. Niet alleen bieden Facebook Workplace, Microsoft Teams en Google Hangouts soortgelijke functionaliteiten, nu komt Atlassian, de makers van HipChat, met een soortgelijke dienst: Stride. Dat denkt zich van de rest te onderscheiden door de nadruk te leggen op “beslissingen” en “acties”.

Net als alle andere zakelijke communicatie-apps, biedt Stride in basis verschillende digitale communicatiemogelijkheden. Zo kunnen gebruikers met elkaar, maar ook in teams chatten. Ook is het mogelijk om te videobellen met meerdere mensen tegelijk en kunnen er bestanden gedeeld worden. Maar volgens Steven Goldsmith, die leiding heeft over de afdeling binnen Atlassian die communicatieproducten ontwikkelt, zijn er drie belangrijke problemen bij andere communicatie-apps die Stride oplost.

Drie problemen en oplossingen

Goldsmith ziet volgens The Verge drie problemen bij andere zakelijke communicatie-apps, die zijn app denkt op te lossen. Allereerst zegt Goldsmith dat zakelijke apps zich er vooral op richten communicatie mogelijk te maken. Maar dat faciliteert niet per se actie. Stride denkt dat te veranderen door markers te introduceren. Zo is het mogelijk om bepaalde chatberichten te markeren als ‘beslissingen’ en te nemen ‘acties’.

Ten tweede vindt Goldsmith dat de meeste conferentietools verschrikkelijk werken. En dus heeft Stride zijn eigen audio- en videochat gebouwd, die beter zou werken dan de rest. Hoe de techniek werkt weten we niet, dus of dat klopt is natuurlijk niet te zeggen.

Op de derde plaats, zegt Goldsmith dat de meeste chatapps waarin grote teams met elkaar communiceren, een overweldigende hoeveelheid informatie bieden. Je kan tientallen notificaties hebben en ze allemaal moeten wegwerken. Om dat op te lossen introduceert Stride een Focus Modus, waarbij je ervoor kan kiezen notificaties te negeren. Tegelijk is het dan mogelijk om op een later moment eenvoudig de als ‘beslissingen’ en ‘acties’ gemarkeerde berichten terug te vinden.

Uitrol en lancering

Stride zal “geleidelijk aan” uitgerold worden op het internet, MacOS, iOS, Windows, Android en Linux. Er zijn voorlopig twee verschillende versies: een gratis en een standaard versie. De gratis versie biedt onder meer een onbeperkt aantal gebruikers, evenals ongelimiteerde berichtenopties. Ook kan je gratis audio- en videogesprekken voeren. Maar de opslag en beheermogelijkheden zijn beperkt.

Voor drie dollar per gebruiker per maand, breng je daar verandering in. Zo krijg je niet alleen onbeperkte opslag ter beschikking, maar kan je onder meer beter beheren welke gebruikers in welke chat zitten en is er een onbeperkte chatgeschiedenis.