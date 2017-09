Amateur weet koptelefooningang in te bouwen in iPhone 7

Mobile

Het was destijds een controverse: Apple liet bij de iPhone 7 de koptelefooningang weg. Ondertussen doen meer smartphoneproducenten het en is lang niet iedereen daar al te blij mee. Scotty Allen, een ontwikkelaar, miste de koptelefooningang zo erg, dat hij besloten heeft er zelf een toe te voegen. Daarin is hij na weken werk in geslaagd.

Scotty Allen werkte maar liefst zeventien weken aan het project en besteedde er duizenden dollars aan. De reden: hij had meerdere iPhones nodig om de techniek te laten werken, gebruikte ook meerdere schermen, adapters en moest onder meer een printer, microscoop en een speciaal pincet aanschaffen.

Het project verliep niet heel soepel. Allen moest niet alleen veel gereedschappen aanschaffen, maar ook nieuwe vaardigheden leren. Zo moest hij een eigen printplaat ontwerpen en daar meerdere versies van laten produceren door een bedrijf. Vooral in het begin had hij daarbij hulp nodig van iemand die daadwerkelijk werkte voor een chipfabrikant.

Uiteindelijk, nadat hij bijna had opgegeven, wist Allen de techniek aan het werken te krijgen. Daarvoor gebruikte hij een adapter die de lightning-ingang omzet naar een koptelefooningang. Die zit binnen in de smartphone geïntegreerd, de ingang zit aan de buitenkant. Maar om de koptelefooningang van stroom te voorzien, maakt Allen gebruik van de lightning-ingang.

Daardoor kan Allen niet tegelijk naar muziek luisteren via de koptelefooningang, en de smartphone opladen. Afgezien daarvan, werkt de iPhone precies zoals elke andere telefoon. Hieronder kan je de video bekijken waarin Scotty Allen uitlegt hoe hij alles aan het werken heeft gekregen.