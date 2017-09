Strato-klanten kunnen voortaan kosteloos van pakket wisselen

Services

Klanten van Strato kunnen voortaan op ieder moment zonder extra kosten van pakket wisselen, zo schrijft het bedrijf in een blog. Bijna alle productgroepen zullen hiervan gebruik kunnen maken. Het gaat om de productgroepen hosting, sitebuilder, webshops, HiDrive en e-mail.

Het is voor hen mogelijk om op ieder moment een kleiner of groter pakket te kiezen. De opties zijn zichtbaar in de klantenlogin van Strato. Het bedrijf geeft verder aan dat elk pakket binnen 24 uur één keer kan veranderen. Een up- of downgrade moet in de regel binnen een dag doorgevoerd zijn. Het contract- of kantnummer blijft daarbij gelijk, al begint de contractlooptijd na iedere wissel opnieuw. Wisselen naar een aanbieding is echter niet mogelijk. Bij klanten die gebruikmaken van een actie kan het zijn dat na en downgrade meer betaald dient te worden.

In het persbericht licht CEO Christian Böing het kosteloos kunnen wisselen toe. Volgens hem veranderen de individuele behoeften van klanten voortdurend. De directeur wil dat zijn bedrijf de klanten helpt met producten die aansluiten bij eventuele veranderingen binnen hun bedrijf of in hun privéomstandigheden.

Toepassing

Strato omschrijft een voorbeeld waarbij het kosteloos kunnen down- en upgraden van pas komt. Daarin haalt het bedrijf iemand aan die in zijn vrije tijd mode ontwerpt voor zichzelf en vrienden. Vanwege positieve feedback besluit de persoon een webshop op te richten met een basispakket. Naarmate de tijd vordert groeit de webshop en verlangen klanten meer opties. Het geavanceerde pakket is dan wenselijk. Op een bepaald moment gaat de ontwerper echter op wereldreis, waardoor de webshop op een lager pitje komt te staan. Het basispakket is dan weer beter.

De mogelijkheid om op ieder moment over te schakelen is een uitbreiding op het klanteninitiatief dat #faireenvoudigd genoemd wordt. Dit inititatief werd in september 2016 gelanceerd en biedt de Strato-klanten diensten aan die eerlijk en eenvoudig in gebruik moeten zijn. Het eenvoudig kunnen wisselen zal dan ook centraal staan in de nieuwe tv-reclames van het bedrijf, die vanaf 10 september getoond worden.