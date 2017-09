Epson lanceert nieuwe zakelijke scanner, de DS-410

Hardware

Epson laat weten dat een nieuwe scanner per direct beschikbaar is. Het gaat om de DS-410 die zich richt op gebruikers van kleine kantoren tot IT-afdelingen die hele werkruimtes met desktopscanners willen uitrusten. Twee zaken die Epson benadrukt zijn de extra bescherming voor de originelen die in de scanner gestopt worden en de detectie van dubbele invoer.

Het toevoegen van een aantal functies voor productiviteit moet zorgen voor die bescherming terwijl iedere pagina gescand wordt. Daaronder valt bijvoorbeeld het zogeheten Paper Protection Technology. Dat houdt in de praktijk in dat de scanner stopt in het geval van verkeerde invoer.

Ook Double Feed Detection moet zijn steentje bijdragen. Hiermee wordt er in ieder geval in theorie nooit meer dan een vel tegelijk door de scanner getrokken. Zodra het apparaat opmerkt dat er meer doorheen gaan, stopt hij de scantaak. Deze detectie wordt gedaan door led-sensoren die ingebouwd zijn in de scanner.

Design en software

Epson geeft verder aan dat deze scanner een robuust ontwerp kent. Hierdoor moet de DS-410 alles aankunnen wat er in een kantoor gebeurt. Verder is het geheel relatief compact gehouden. Hij neemt dus niet veel ruimte in op een bureau.

De DS-410 maakt gebruik van Epson’s eigen Document Capture Pro 2.0-software. Deze software levert meer dan alleen oplossingen voor scannen, scheiden en verzenden van documenten in een bedrijf. Zo moet Document Capture Pro 2.0 helpen bij het automatiseren van bedrijfsprocessen, is er voorzien in naar eigen zeggen geavanceerde afbeeldingsverbetering en krijgen de scans automatische bestandsnamen toegewezen. Epson levert deze software overigens mee met al zijn nieuwe scanners.

De DS-410 werkt op zowel Windows als Mac en is dus per direct beschikbaar. De DS-410 is verkrijgbaar voor een bedrag va 379 euro exclusief BTW.