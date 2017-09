SPS en Lenovo brengen samen Managed Azure Stack uit

Services

SPS en Lenovo laten door middel van een persbericht weten dat ze de handen ineen geslagen hebben voor de marktintroductie van Managed Azure Stack. Deze dienst moet organisaties een veilige en betrouwbare manier bieden om Azure-cloudopossingen te leveren van het eigen datacenter, dat van een hostingpartij of een combinatie ervan.

De introductie van Managed Azure Stack bestaat uit de Business en IT Service Management software Gensys van SPS en de Lenovo ThinkAgile for Microsoft Azure Stack appliance. Door de integratie van IT-, SLA- en cost management onderdelen moeten bedrijfsprocessen optimaal benut worden.

De partijen geven aan dat Managed Azure Stack moet zorgen voor rust en regie door de combinatie van de Lenovo Azure Stack Appliance en de Gensys-software voor het end-to-end beheer. Er zijn daarbij maandenlang tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de geïntegreerde oplossing optimaal gemak en betrouwbaarheid biedt. Overigens testen bedrijven vaak geruime tijd hun producten om de kwaliteit tijdens de lancering te garanderen.

Reacties beide partijen

SPS-CEO Marko de Jong reageert in het persbericht op het nieuws. Hij laat weten dat de eindklant of serviceprovider met de Lenovo Azure Stack een uiterst veilige en betrouwbare private cloud heeft die naadloos integreert met de public Azure-cloud of met bestaande on-premises IT. Volgens De Jong zorgt zijn bedrijf met de Managed Azure Stack ervoor dat het platform, de services en oplossingen op de Azure Stack optimaal functioneren.

Lenovo geeft op zijn beurt aan vastbesloten te zijn om de klantenervaring van het datacenter te transformeren. Managed Azure Stack biedt de klant in de ogen van het Chinese bedrijf een volledig geïntegreerde en geteste oplossing voor het volledige end-to-end beheer van cloud-toepassingen. Dat geldt ook in het geval dat er een hybride oplossing is, zo benadrukt Lenovo.

Overigens was Lenovo de afgelopen weken op een andere manier meerdere malen in het nieuws. Zo werd bekend dat het bedrijf een tegenvallend kwartaal kende, terwijl we ook al schreven over de dalende aandeelwaarde van Lenovo.