Nederlandse student maakt offline munt voor cryptovaluta

Als we het hebben over cryptovaluta, denken we vaak aan de Bitcoin, een munteenheid die los staat van het reguliere banksysteem. Het eigendom wordt bij deze munteenheden vastgesteld in een netwerk van computers. De Nederlandse student Felix Mollinga (Design Academy Eindhoven) heeft daar nu met de Acoin een alternatief voor gevonden, een offline digitale munt.

Om de Acoin te laten werken is er een USB-flashdrive die gekoppeld is aan een smartphone-app. Met de applicatie kun je geld overmaken naar de flashdrive. Het scherm op het apparaatje toont het bedrag en er is ook een vingerafdrukscanner aanwezig. Om een gewenst bedrag naar een ontvanger te verzenden is er een vingerafdruk nodig. Ook kun je direct geld overmaken door de swipen naar een andere Acoin of het apparaatje met het gewenste bedrag weg te geven.

Anonimiteit

Zodra het geld naar een ander is overgemaakt is het onduidelijk door wiens handen het geld gepasseerd is. De betaling is op die manier anoniem. Mollinga pleit in het persbericht dan ook voor een toekomst met een mogelijkheid tot anoniem betalen. Betalingen laten immers zien wie we zijn en wat we doen, zo legt de student uit. Gegevens worden gedeeld met iedereen die daarvoor wil betalen. “Met een cashloze toekomst verdwijnt ook onze vrijheid voor anoniem betaalverkeer, en Acoin is hier de oplossing voor”, aldus Mollinga.

James Dyson Award

Met de ontwikkeling van Acoin heeft Mollinga de Nederlandse James Dyson Award gewonnen. Bij deze wedstrijd wordt gezocht naar nieuw talent op het gebied van ontwerpen en techniek dat een probleem oplost. Daardoor wint Mollinga 2250 euro en mag hij deelnemen aan de internationale wedstrijd. De internationale winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt en gaat er van door met 35.000 dollar. Daarbovenop komt 5500 euro voor de universiteit.

De markt van digitale munteenheden krijgt veel te maken met schommelingen. Eerder deze week schreven we nog dat de gehele markt voor cryptogeld in twee dagen tijd met 20 procent onderuit ging. Met de Acoin maak je naar alle waarschijnlijkheid doorgaans euro’s of andere ‘gewone’ valuta over. Je zet immers eerst een bedrag via een mobiele app op de Acoin.